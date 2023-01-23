الجاكومى: «أيدنا المبادرة المصرية للحوار حمايًة للمواطن السودانى»

قال محمد أحمد الجاكومي، رئيس الجبهة الثورية السودانية، ومقرر المجلس القيادي لقوى نداء السودان، إن المواطن السوادني لن يعرف من هو رئيس الوزراء ولا من هو وزير التجارة، فالمواطن السوداني لا يهتم بمن يحكم بل بتوفير السلع".

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "لو سألت المواطن كيلو اللبن بكام، هيقولك بـ800 جنيه، هو يعرف الأسعار ومهتم فقط بتوفير السلع".

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي مزري وحرج، وعدم الرضا المتزايد أدى إلى انتشار المخدرات.

وأضاف: "الموسم الزراعي لدينا مضروب، فلا توجد حكومة قادرة على الإنتاج، وهناك غياب للرؤية والتفكير السليم".

وأردف: "أيدنا الدعوة المصرية لحوار سوداني سوداني، للوصول لحل يمكننا من تلبية احتياجات المواطن السوداني في الشارع".

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