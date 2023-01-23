صحة الدقهلية: 37 ألف جلسة علاج طبيعى وإضافة وحدتين لمرضى الغسيل الكلوى

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن أن إدارة العلاج الطبيعي كثفت المرور على وحدات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وكشف «مكين»، في بيان اليوم الأربعاء، عن أن الجولة تضمنت تفقد 16 قسما وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية، منها بلقاس، المنزلة، ميت غمر، كوم النور، الإسلامية.

بدوره، صرّح الدكتور أكرم عبدالمنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى، بأنه بالتزامن مع بداية العام الجديد ووفق مخطط تطوير أقسام الإدارة، تم إعادة افتتاح عيادة العلاج الطبيعي بمركز طب أسرة الشوامى بطاقة استيعابية 11 سريرا، فضلاً عن افتتاح وحدتين للعلاج الطبيعى لمرضى الغسيل الكلوى بمستشفى السنبلاوين وأجا المركزى.

فيما أعلنت الدكتورة سارة مكاوى عن أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي أجرت 37500 جلسة، اشتملت على 5000 جلسة علاج طبيعى لمرضى الغسيل الكلوي، مشيرة إلى أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعى قامت خلال الأسبوع الجارى بتحقيق المستهدف، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق بروتوكولات التعاون بين العلاج الطبيعي وأقسام الصدر والغسيل الكلوى.

وجاء بيان إدارة العلاج الطبيعى كالتالى.. العيادات الخارجية: 25000 حالة، أقسام الداخلي: 1500 حالة، أقسام الأطفال: 4000 حالة، الغسيل الكلوى: 5000 حالة.

من ناحية أخرى، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ناصر شعبان، انتظام سير العملية الامتحانية بعدد من لجان إدارة غرب المنصورة التعليمية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ للشهادة الإعدادية، ورافقه أحمد هلال رئيس لجنة إدارة الإعدادية وعبدالوهاب الغندور مدير الإعلام بالمديرية.

وشملت جولته مدرسة الشهيد جمال سليم الاعدادية بنين ومدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات ومدرسة خالد الطوخى الابتدائية، وأكد شعبان، خلال جولته، ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظا على تركيز الطلاب.

وناقش «شعبان» الطلاب عن مستوى الامتحان، وأبدوا سعادتهم بمستوى امتحان مادة العلوم، وأنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط، مشيراً إلى أن عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية ٢٠ طالبا، وذلك للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

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