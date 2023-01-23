الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.. جنايات سوهاج تردع المتهمين بالاتجار فى المخدرات

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ع.م" عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة قسم سوهاج الجديدة (الكوامل).

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم سوهاج الجديدة عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم عن اتجار المتهم فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة القسم.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من طرب الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت محكمة جنايات سوهاج، قضت في وقت سابق الإثنين، بمعاقبة المتهم "خ.م.ا"عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة قسم سوهاج الجديدة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم سوهاج الجديدة عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 60 طربة حشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم سوهاج الجديدة.

10 سنوات الاتجار في المخدرات 60 طربة حشيش 3 سنوات 2022 50 ألف

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