موعد افتتاح معرض الكتاب 2023 وكيفية حجز التذاكر

أيام قليلة تفصلنا عن موعد افتتاح معرض الكتاب في دورته الـ54 ، والذي يقام في التجمع الخامس، ويعد معرض الكتاب من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.

موعد افتتاح معرض الكتاب 2023

وحددت وزارة الثقافة موعد افتتاحه في 26 يناير المقبل بعد أن قررت تأجيله يومًا واحدًا مع احتفالات مصر بعيد الشرطة وثورة يناير في 25 يناير الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد معرض الكتاب وكيفية حجز التذاكر ومواصلات المعرض .

حجز تذاكر معرض الكتاب 2023

يستقبل معرض الكتاب الزائرين في الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، يمكنك شراء تذاكر معرض الكتاب بدون بدون عمل حساب على منصة المعرض فقم بإدخال رقم التليفون ثم اضغط على شراء تذكرة ، ثم اختر وسيلة الدفع إما بالفيزا أو عن طريق ميزة أو الضغط على طرق أخرى والتي تتيح لك دفع ثمن تذاكر معرض الكتاب من خلال طلب دفع عن طريق بوابة المدفوعات الإلكترونية ويتم طباعة الطلب والدخول به إلى معرض الكتاب .

سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي الكتاب 2023.. التفاصيل الكاملة

مواصلات معرض الكتاب 2023

خصصت وزارة النقل مواصلات معرض الكتاب والتي تتحرك من عدة أماكن في القاهرة الكبرى وصولُا لمقر المعرض في التجمع الخامس، ونعرض مواصلات معرض الكتاب كالتالي:

مواصلات تتحرك من ميدان عبدالمنعم رياض مرورا برمسيس والعباسية وجامعة الأزهر، ثم محور المشير طنطاوي.

مواصلات ميدان الجيزة: مرورًا بجامعة القاهرة ثم القصر العيني والسيدة عائشة والاوتوستراد ثم جامعة الأزهر .

مواصلات من دوران شبرا تمر بشارع شبرا ثم أحمد حلمي، وشارع رمسيس، والعباسية، ونادي السكة، وجامعة الأزهر.

مواصلات الأميرية ثم ميدان المطرية والحلمية وكلية البنات عين شمس، ثم ميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات.

مواصلات النزهة الجديدة وتمر من ميدان الحجاز ثم السبع عمارات، ومكرم عبيد، ومصطفى النحاس، والمنهل، والوفاء والأمل.

- أتوبيسات صقر قريش: تنطلق الأتوبيسات من صقر قريش مرمورًا بـ كارفور المعادي ونادي وادي دجلة بعد ذلك تمر على الطريق الدائري ومحور المشير.

أتوبيسات المظلات: تنطلق هذه الأتوبيسات من المظلات مرورًا بسرايا القبة وروكسي والسمع عمارات ثم الحي الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير وتصل في نهاية الخط إلى معرض الكتاب.