الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز يدعو المواطنين لزيارة معرض القاهرة للكتاب: «تضيف لعمرك عمر»

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن هناك تراجعا في الكتب العامة والعلمية والثقافية والفلسفية، لصالح الأعمال الروائية، لكن هذا لا يعني وجود حالة جدب أو عقم فكري في المحتوى الثقافي والمعرفي.

وأشار خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى بعض الكتب التي تعبر عن تنوع ثقافي، منها كتاب الفيلق المصري جريمة اختطاف نصف مليون مصري، لمحمد أبو الغار، وكتاب ألبير آريه مذكرات يهودي مصري، وكتاب بنات النيل نساء مصريات غيرن عالمهن، وهو دراسة اجتماعية.

وأضاف الباز: “أنا ضد حزب جلد البلد، واللي شايف إن البلد انتهت، وواحد يطلع يقول البلد فاشلة، لدينا دور نشر عاملة شغل كويس جدًا، وأدعوكم لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقراءة كتب السير الذاتية تضيف لعمرك عمر”.

الباز معرض القاهره الدولي للكتاب محمد الباز اخر النهار الدستور

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