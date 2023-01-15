إصدارات جديدة لـ«نهضة مصر» في الدورة الـ 54 من معرض الكتاب

تشارك دار نهضة مصر للنشر في الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة كبيرة من أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية في جميع المجالات لنخبة من أبرز الكتاب، والمؤلفين، والإعلاميين، والعلماء، بالإضافة إلى كوكبة متميزة من كتاب الأدب الكلاسيكي.



وتتصدر قائمة الإصدارات الثقافية رواية "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" لريم بسيوني، والتي تتحدث فيها عن الحياة في مصر في ظل حكم جوهر الصقلي، وبدر الجمالي، وصلاح الدين الأيوبي من خلال ثلاث روايات. كما تقدم الدار رواية جديدة للكاتب محمد عبد العاطي وهي "المساخيط" التي تمثل فانتازيا عن غزو كائنات مجهولة للأرض.



وتشمل الإصدارات الجديدة كتابًا لرضوى زكي، وهو "قاهرة المماليك.. من العمارة الإسلامية إلى البحث عن هوية وطنية مصرية"، وتتناول فيه شكل وتاريخ العمارة الإسلامية في مصر. كما تقدم الدار كتاب "الدين والحكم.. مواقف فاصلة" للدكتور شريف شعبان ويتناول خلاله مسار الدين في مصر وتشابكه الأزلي مع السياسة والحكم، مستعرضًا ما قد ينجم عن هذا التشابك من انتصارات وصراعات ونكسات للأمة. هذا بالإضافة إلى نسخة محدثة من كتاب "سنوات الفرص الضائعة" للدكتور مصطفى الفقي الذى يستعرض فيه الفرص الضائعة على مصر في حكم مبارك.



وانتقالًا إلى الفن تقدم نهضة مصر كتاب "المتمرد.. سيرة حياة" الذي يتناول السيرة الذاتية للموسيقار المصري الشهير عمر خيرت.

وتقدم الدار في المعرض عملين مترجمين جديدين هما: كتاب "سيد اللعبة: هنري كيسنجر وفن المفاوضات الدبلوماسية في الشرق الأوسط"، الذي ألفه مارتن إنديك، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، وكتاب "تحولات الحياة" للكاتب الأمريكي "بروس فيلر" والذي يقدم طريقة مفصلة للتعامل مع تحولات الحياة التي نتعرض لها جميعًا، وصارت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، وذلك من خلال الاستشهاد بعدد من القصص الحقيقية لأناس أجرى المؤلف لقاءات معهم، استشف من قصصهم أسلوبًا عمليًّا للتعامل مع التحولات أيًّا كان شكلها التي قد نقابلها في حياتنا.



وفيما يخص كتب التنمية البشرية والدينية تقدم الدار كتاب "القناع"؛ أحدث إصدارات مصطفى حسني.



واستمرارًا لسعيها الدائم إلى إحياء الأعمال الأدبية الكلاسيكية، تقدم نهضة مصر للقراء مجموعة فريدة من أعمال أبرز الكتاب الكلاسيكيين، مثل: يوسف إدريس، ويحيى حقي، وعباس محمود العقاد، ومصطفى أمين، ومحمد الغزالي، ولينين الرملي، وجمال الغيطاني، وصالح مرسي، وأنيس منصور، وصالح مرسي.



وفي إطار اهتمامها بأدب الطفل، تقدم الدار مجموعة جديدة من الأعمال المناسبة للأطفال من مختلف الأعمار، مثل: رواية "كرمة" للدكتورة عبير أنور، وهي رواية لليافعين تتناول انعدام التواصل بين الآباء والأبناء، ورواية "لأجلها" لنفس الكاتبة.



وتضم قائمة أدب الطفل أيضًا قصة "لا يجوز البكاء" للكاتبة رانيا حسين أمين التي تقدمها لليافعين، بالإضافة إلى قصة "حلق مريم" لرانيا بده، وقصة "أنا مهتم بالأرض" لسمر طاهر، و"فندق على النهر" لوليد طاهر.



كما تقدم الدار سلسلة جديدة وهامة للكاتبة سماح أبو بكر تحت عنوان "سلسلة كلام سليم"، من ثلاثة أجزاء، وهي: "قوس الخطر"، و"آسف ممنوع الدخول"، وشمس وقمر"، وتعالج قضية التصدي لفكرة المثلية الجنسية بطريقة غير مباشرة عن طريق توظيف ثلاث مواقف مهمة وحاسمة.



هذا، إلى جانب مجموعة من الكتب المترجمة العالمية الأفضل مبيعًا على مستوى العالم مثل: ديزني Disney وناشيونال جيوجرافيك National Geographic وDK.



وتواصل الدار عرضها لكتب الأطفال وفقًا للتصنيف العمري ومحتوى الكتب؛ مما يمكن أولياء الأمور من انتقاء الكتاب الذي يتناسب مع المرحلة العمرية لأطفالهم والموضوعات التي يفضلونها.



هذا، وتقدم نهضة مصر باقة متنوعة من العروض الخاصة والخصومات تتراوح ما بين 30% إلى 80% على كافة الإصدارات الثقافية وكتب الأطفال لتشجيع جميع زوار المعرض من كافة الفئات العمرية على القراءة.