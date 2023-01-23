هشم رؤوسهم.. 10 ثوان مؤلمة لشاب يقتل كلاب صغيرة (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته حوالي 10 ثواني وعدد من الصور لشاب يهشم رؤوس عدد من الكلاب الصغيرة برطمها في الحائط عدة مرات، ما أثار غضب مشاهدي الفيديو وطالبوا بالقبض عليه ومحاسبته.

فحص الأجهزة الأمنية لمقطع الفيديو أسفر عن أن الشاب من محافظة جنوب سيناء، وأنه حمل عدد من الكلاب الصغيرة من جانب والدتهم وهشم رؤوسهم واحدا تلو الآخر وتبين أنه يدعى "أ.ع" بعرضه على النيابة المختصة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت له النيابة العامة تهمة قتل حيوان عمدا وحيازة مخدرات بغرض التعاطي.

واستنكر أهالي طور سيناء ما قام به هذا الشاب من قتل الكلاب الصغيرة بطريقة هستيرية وظهور ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار الرعب والخوف لدي أطفال المدينة الذين تجمعوا حول جثث الكلاب الصغيرة التي هشم المتهم رؤوسهم في الحائط.

وتعددت مناشدات نشطاء جمعيات الرفق بالحيوان مطالبة بتحرك عاجل لمعاقبة ذلك الشاب، وانهالت التعليقات المطالبة بمعاقبته خاصة أنه قتل كائنات صغيرة، كما أنه تعمد تعذيب الكلاب الصغيرة وقتلهم في وجود والدتهم التي لم تتمكن من إنقاذهم.

بينما حاول البعض الآخر الدفاع عن الشاب المتهم بحجة أنه مريض نفسي.