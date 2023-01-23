إصابة 4 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

وقع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادي النطرون فى البحيرة ،أسفر عن اصابة 4 مواطنين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم الإثنين .

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق محور الضبعة عند الكيلو 175 دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.