رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

يتابع الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وأوضح رئيس الجامعة أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات بعضوية نواب رئيس الجامعة كل في موقعه، وعمداء الكليات، تتابع على مدار الساعة لجان الامتحانات بالكليات المختلفة على مدار الفترات (الصباحية - والمسائية) إضافة إلى متابعتها للكليات التي أنهت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كما تتابع غرفة العمليات سير العمل داخل كنترولات الفرق الدراسية بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، ووجه رئيس الجامعة الشكر لجميع الكليات التي أنهت أعمال الامتحانات، كما وجه الشكر للإدارة الطبية؛ لجهودها الدائم والمستمر منذ بداية الامتحانات في بداية شهر يناير الجاري، كما وجه فضيلته الشكر لإدارة الأمن الإداري بالجامعة؛ لجهودها في توفير المناخ المناسب والهدوء التام داخل لجان الامتحانات.

فى سياق آخر، استقبل فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفدا من وزارة الأوقاف والشئون الدينية العمانية برئاسة الدكتور أحمد بن سعود، الأمين العام بمكتب المفتي العام لسلطنة عمان، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر الشريف، لبحث أوجه التعاون العلمي والدعوي والثقافي المشترك.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور الضويني عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأزهر وسلطنة عمان، وجهودهما المثمرة التي تعكس الرؤية الإسلامية المشتركة، للقضايا والتحديات المعاصرة التي تواجهها الأمة، مشيدًا بدور سلطنة عمان في دعم العلم والمعرفة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه أعرب فضيلة الدكتور أحمد بن سعود، الأمين العام بمكتب المفتي العام لسلطنة عمان، عن تقديره للأزهر الشريف، وللدور الكبير الذي يقوم به أساتذته وعلماؤه في نشر صحيح الدين، وتعزيز الهوية العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن الأزهر له مكانة كبيرة في قلوب العمانيين، وأن علمائه كانوا خير سفراء لمصر والأزهر، نقلوا العلم الحصين والحضارة لإخوانهم في عُمان.