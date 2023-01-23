منى صلاح ذو الفقار: سعيدة بتكريم اسم والدي وأبطال الشرطة

علقت الدكتورة منى ذو الفقار المحامية وابنة ضابط الشرطة الفنان صلاح ذو الفقار، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسم والدها الراحل صلاح ذو الفقار في الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة المصرية، قائلة “تكريم الوالد الفنان صلاح ذو الفقار أنا هنا بصفته بنته”.

وأضافت خلال احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي: "سعيدة للغاية بتكريم أبطال الشرطة وتكريم والدي، لأن بطولات الشرطة كبيرة ومهمة للغاية في مراحل مختلفة من تاريخ مصر"، منوهة أن "الفنان صلاح ذو الفقار تطوع قبل حرب الإسماعيلية حيث طلب نقله من كلية الشرطة كمعلم إلى محافظة الإسماعيلية لمشاركة المقاومة ومن ثم مشاركته في معركة الإسماعيلية ليكون من أبطالها".

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اسم الفنان وضابط الشرطة الراحل صلاح ذو الفقار في احتفالية عيد الشرطة الـ 71 المقامة حاليا بأكاديمية الشرطة، للدور الكبير الذي لعبه الراحل حين كان ضابطا بالشرطة المصرية في فترة مهمة من تاريخ البلاد.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل عيد الشرطة الـ71، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.



