الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

منى صلاح ذو الفقار: سعيدة بتكريم اسم والدي وأبطال الشرطة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

علقت الدكتورة منى ذو الفقار المحامية وابنة ضابط الشرطة الفنان صلاح ذو الفقار، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسم والدها الراحل صلاح ذو الفقار في الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة المصرية، قائلة “تكريم الوالد الفنان صلاح ذو الفقار أنا هنا بصفته بنته”.

وأضافت خلال احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي: "سعيدة للغاية بتكريم أبطال الشرطة وتكريم والدي، لأن بطولات الشرطة كبيرة ومهمة للغاية في مراحل مختلفة من تاريخ مصر"، منوهة أن "الفنان صلاح ذو الفقار تطوع قبل حرب الإسماعيلية حيث طلب نقله من كلية الشرطة كمعلم إلى محافظة الإسماعيلية لمشاركة المقاومة ومن ثم مشاركته في معركة الإسماعيلية ليكون من أبطالها".

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اسم الفنان وضابط الشرطة الراحل صلاح ذو الفقار في احتفالية عيد الشرطة الـ 71 المقامة حاليا بأكاديمية الشرطة، للدور الكبير الذي لعبه الراحل حين كان ضابطا بالشرطة المصرية في فترة مهمة من تاريخ البلاد.

 

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل عيد الشرطة الـ71، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.


 

صلاح ذو الفقار منى ذو الفقار ذو الفقار الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: «مصر قدمت أبطالًا على مر التاريخ»

إخماد حريق بمصنع نباتات طبية فى الفيوم

سر تراجع أسعار الأعلاف.. منتجو الدواجن يتحدثون

خصم شهرين من الراتب.. تفاصيل «خناقة الحضرى وبركات» فى الجبلاية

رسميًا.. الأهلى يتقدم بـ3 شكاوى ضد رئيس الزمالك

وفاة الرائد محمد الماوى معاون مباحث الجيزة بأزمة قلبية أثناء عمله (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

الوزير يستجيب للدستور.. تاليا محمد بطلة قادرون باختلاف فى تدريبات السباحة وأثناء قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية