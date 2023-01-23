تدشين مبادرة «أنا الراقى بأخلاقى» بقرية سنهور القبلية بالفيوم

دشن عدد من شباب قرى سنهور البحرية بمركز سنهور القبلية حملة «أنا الراقي بأخلاقي» في أواخر سبتمبر من العام الماضي، يهدفون بها لتعزيز مكارم الأخلاق في المجتمعات الريفية والمدنيّة، ومحاربة الانحرافات السلوكية التي تهدم استقرار المجتمع المصري.

يقول محمد جمعة السمالوسي مؤسس المبادرة: «إن الوضع الحالي يشهد تدنيًا خطيرا للأخلاق، وهذا التدني ملحوظ في ارتفاع معدلات الجريمة، وهذا يهدد السلم المجتمعي».

وأضاف: «سنجتهد قدر المستطاع لتقديم محتوى وفعاليات تعزز الجانب الأخلاقي في المجتمع قدر المستطاع».

وناشد محمد السمالوسي: «المؤسسات الدينية والتربوية والإعلامية وصفحات السوشيال ميديا إلى تبني مثل هذه الحملات أو إطلاق مثيل لها حتى نتمكن من بناء مجتمع قوي عفى قادر على التعايش السلمي الراقي، ويحقق الأمن والأمان والرخاء والنماء».

وختم السمالوسي بقوله: «الشكر الجزيل لشيخ الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على تبنيه المبادرة بتفعيلها داخل المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، وأناشد وزير التربية والتعليم، د. رضا حجازي، إلى تبنيها داخل المدارس الحكومية والخاصة، وأناشد أيضا رؤساء الجامعات المصرية بتفعيلها داخل الكليات».