انطلاق قافلة دعم طبي وعلاجي لمستشفى النجيلة المركزي الأربعاء المقبل

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، تنطلق الأربعاء المقبل 25 يناير الجاري قافلة الدعم الطبي والعلاجي لمستشفى النجيلة المركزي، وتضم العديد من التخصصات الطبية منها "الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، رمد، وعلاج طبيعي، والأسنان، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة

من جانبه أوضح الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي بصحة مطروح، أن القافلة تأتي في إطار خطة وضعتها الادارة العامة للطب العلاجي بالمديرية، وفق توجيهات خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وأكد مدير عام الطب العلاجي على أهمية استمرار تنفيذ (قوافل الدعم الطبي والعلاجي) المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن الأشد احتياجا للخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة، مشيرا الى استمرار عمل فرق الدعم الطبي والعلاجي لمختلف مستشفيات المحافظة طبقا والاحتياج.