محافظ أسيوط يعلن إنشاء سوق نموذجي ووحدة صحية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ سوق نموذجي بقرية المطمر والوحدة الصحية بقرية الغريب بمركز ساحل سليم ضمن المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء السوق النموذجي بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم وتابع أعمال إنشاء عدد 32 محل بالسوق والتي سيتم تجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات تحت اشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتلبي احتياجات المواطنين وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ.



واستكمل المحافظ جولته الميدانية بقرية الغريب بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية وتابع أعمال الانشاء بالدور الثاني والتي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل وتلبى احتياجات المواطنين ويجرى انشائها بتكلفة 35 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضي على عيادة طب الاسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.



وأكد محافظ أسيوط أن مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية وبخاصة مشروعات قطاع الصحة حيث يجري تطوير 5 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية بالإضافة إلى تطوير 138 وحدة صحية على مستوى المحافظة بتكلفة مليار و471 مليون جنيه و39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل الذي سيجري تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة القادمة لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم التنسيق مع مسئولي جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بكافة المشروعات وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات مؤكدًا على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية فضلا عن متابعة نسب تنفيذ الأعمال.

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