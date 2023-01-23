الإثنين 23 يناير 2023
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محافظات

وكيل «زراعة مطروح»: 15 ألف فدان مزروعة بالقمح بالري الدائم و30 على الأمطار

المهندس أحمد يوسف
المهندس أحمد يوسف

قال المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة مطروح، لـ"الدستور"، أن مساحة القمح المزرعة على الري الدائم  في منطقة البنجر ومدينة الحمام بلغت حوالي  15 ألف  فدان تقريبا، وأنه سيتم توريد الناتج من تلك المساحة لصومعة الغلال بمنطقة الشمامة بمدينة الحمام .

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمطروح،  أن هناك 30 ألف فدان قمح تم زراعتها على مياه الأمطار ولا يتم توريد القمح منها، وذلك لضعف الإنتاجية وقلة سقوط الأمطار

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، أنه تم تشكيل لجان للمرور على زراعات القمح لتوعية المزارعين بأهمية أعمال الخدمة الزراعية الشتوية، وذلك لتفادي إصابة المحصول بأصداء القمح التي تؤثر على الإنتاجية وكذلك متابعة الجمعيات الزراعية والوقوف على مدى وجود الأسمدة من عدمه لخدمة المزارعين للمحاصيل الشتوية.  

وأكد وكيل وزارة الزراعة بمطروح أن الدولة اهتمت بالتعاقد مع المزارعين والحصول على محصولهم من القمح بمبلغ 1250 جنيها للأردب، وهذه الزيادة تساهم في تخفيف العبء عن المزارعين ورفع مستواهم المعيشي و مجابهة ارتفاع أسعار خامات ومستلزمات الإنتاج الزراعي. 

تشكيل لجان توريد الأقماح زراعات القمح زراعة مطروح سقوط الأمطار صومعه الغلال مطروح

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