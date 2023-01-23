مدير المصل واللقاح يكشف اللقاحات المضادة لفيروس الورم الحليمى

تزامنًا مع شهر التوعية بسرطان عنق الرحم، كشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، عن تطعيمات سرطان عنق الرحم HPV vaccine، لافتاً إلى أنه يوجد نوعان من فيروس الورم الحليمى «6،11» وهما يتسببان في 90% من الإصابة بثآليل تناسلية ولكنها لا تتسبب في السرطان، كما يوجد نوعان آخران «16،18» وهما شديدا الخطوره ومسئولان عن نسبة كبيرة من الإصابة بسرطان عنق الرحم بنحو 70% من إجمالي الإصابات وأيضا يوجد أنواع أخرى تمثل جزءا من الخطورة مسببة ما يقرب من 20% من الإصابات، ومنها أيضا ما هو خطير ولكنه أقل شيوعا.

وقال إنه يتوافر الآن 3 لقاحات مضادة لفيروس الورم الحليمي البشري تعمل جميعها على الوقاية من سرطان عنق الرحم بسبب النوعين شديدي الخطورة ويعمل بعضها على الوقاية أيضًا من الأنواع الأخرى المتسببة في السرطان أو المتسببة في الثآليل التناسلية.

وأشار إلى أن هناك نوعين من اللقاحات فى مصر، وهما؛ اللقاح الثنائي Bivalent vaccine⁩ والمسمي سيرفاريكس "Cervarix" وهو يقي من سرطان عنق الرحم وسرطان الشرج الذي يسببهما النوعان من فيروس الورم الحليمي البشري شديدي الخطورة،⁩ وهو للاناث فقط بداية من عمر 9سنوات، كما يتحدد عدد الجرعات حسب السن.

وأضاف أن النوع الثانى من اللقاحات؛ هو اللقاح الرباعي Quadrivalent vaccine والمسمى جارداسيل «Gardasil» وهو يقي من سرطان عنق الرحم وسرطان المهبل والفرج وسرطان الشرج الذي يتسبب فيها فيروس الورم الحليمي البشري من النوع 16,18 شديدي الخطوره في الإناث ويمكنه أيضا الوقاية من الثآليل التناسلية وسرطان الشرج المتسبب فيها فيروس الورم الحليمي البشري من النوعين 6,11، لافتاً إلى أن اللقاح متاح للاناث والذكور بداية من عمر 9سنوات، ويتحدد عدد الجرعات حسب السن.

وأكد أن اللقاحين يمكن تلقيهما حتى عمر ٤٥ عامًا مع التنبيه أن فاعلية اللقاح تقل في الفترة من 27 الي 45 عاما من العمر لذا ينصح بتلقي اللقاح مبكرا للحصول على أقصى استفادة وتحقيق أكبر حماية ممكنة، ولا ينصح بتلقي اللقاح أثناء الحمل ولا يتطلب إجراء اختبار حمل قبل تلقيه، وإذا تم البدء في تلقي اللقاح وحدث حمل تؤجل باقي الجرعات لحين انتهائه فيما عدا ذلك يعد اللقاح آمنا وفعالا بدرجة كبيرة جداً في سياق استخدامه ولم تسجل مضاعفات أو آثار جانبية خطيرة جراء استخدامه، حيث يعتبر لقاح فيروس الورم الحليمي البشري Human papiloma virus vaccine هو أول لقاح مضاد للسرطان يتم التوصل إليه.