الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع جديد.. سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 23 يناير 2023 في مصر

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

 سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023 ارتفاعا جديدا في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها سوق العملات نتيجة الأزمات العالمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 23 يناير 2023 في مصر

ويرصد الدستور أخر تحديث لسعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023 مقابل الجنيه المصري في  البنوك في بداية التعاملات الصباحية.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023  في البنك المركزي 97.62 جنيه للشراء و 97.93 للبيع.

 وسجل أمس الأحد الموافق 22 يناير 2023  نحو 97.50 جنيه للشراء مقابل 97.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي 

 ارتفع  سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين الموافق 23 يناير 2023 ليسجل نحو 94.03 جنيه للشراء و97.60 جنيها للبيع   وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري أمس الأحد الموافق 22 يناير 2023 نحو  جنيه 93.92 جنيه للشراء و 97.57 جنيها للبيع .

 ويرصد الدستور علي مدار الساعة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ظل تحرير سعر الصرف وتعرضه لحالة من عدم الاستقرار .

 

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 يناير 2023 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الاثنين 23/1/2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

سعر الدينار الكويتي  في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأثنين الموافق 23 يناير 2023 في بنك مصر  نحو 93.95 جنيها للشراء مقابل 97.57 جنيها للبيع .

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأثنين الموافق 23 يناير 2023 نحو 93.96 جنيها للشراء و 97.93 جنيها للبيع .

 ويرصد الدستور علي مدار الساعة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها سوق العملات الأجنبية  ومع تحرير سعر الصرف الذي يخضع لسوق العرض والطلب .

 ويتعرض سوق العملات لحالة من عدم الاستقرار نتيجة الأزمات العالمية التي جعلت سعر الصرف مرن يخضع لسياسة العرض والطلب وتحتل الكويت المرتبة الثانية في حجم تحويلات المصريين من الخارج بعد المملكة العربية السعودية التي تحتل المركز الأول من تحويلات المصريين في الخارج .

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