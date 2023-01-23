سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 يناير 2023 فى البنوك المصرية

ينشر الدستور سعر الدولار اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى تأثير العملة الأمريكية في أسعار الأسواق المصرية للمستهلكين ومستوى معيشة المواطنين.

وكان قد أصدر البنك المركزي المصري قرار بضرورة وضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في البنوك المصرية

تختلف أسعار تداول العملات الأجنبية وعلى رأسهم عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وفقا لحجم العرض والطلب ومدى تأثيرها في الأسواق المصرية وإليكم سعر الدولار اليوم الاثنين 23 يناير 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية:-

وصل سعر تداول الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري إلى 29.77 جنيه للشراء و 29.88 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 29.85 جنيه للشراء و 29.89 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 29.79 جنيه للشراء و 29.89 جنيه للبيع.



في البنك التجاري الدولي CIB بلغت قيمة الدولار الأمريكي نحو 29.79 جنيه للشراء و 29.89 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك

قدر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة بنحو 29.69 جنيه للشراء و 29.79 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي سجل الدولار نحو 29.77 جنيه للشراء و 29.89 جنيه للبيع.

في حين استقرار الدولار الأمريكي عند 29.69 جنيه للشراء و 29.79 جنيه للبيع في بنك مصر.

ووصل سعر تداول الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 29.69 جنيه للشراء و 29.79 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي سجل في بنك قناة السويس نحو 29.79 جنيه للشراء و 29.89 جنيه للبيع.



استقرار الدولار الأمريكي عند 29.69 جنيه للشراء و 29.79 جنيه للبيع في بنك البركة الإسلامي.

ووصل سعر تداول الدولار الأمريكي في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 29.69 جنيه للشراء و 29.79 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي سجل في المصرف المتحد نحو 29.79 جنيه للشراء و 29.89 جنيه للبيع.

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