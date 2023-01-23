سعر اليورو اليوم الاثنين 23/1/2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

استقر سعر اليورو اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في البنوك المصرية في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر اليورو نحو 32.31 جنيهًا للشراء، و32.43 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الاثنين في البنوك

وشهد سعر اليورو حالة من عدم الاستقرار خلال الفترات الماضية، نتيجة للتغيرات السياسية التي طرأت على العالم أجمع، بالإضافة إلى أزمة الوقود الحالية التي تشهدها جميع البلدان الأوروبية مما أدت الى غلق بعض المصانع وارتفاع في سعر اليورو، والآن استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نتيجة للقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري والحكومة المصرية لضبط السوق المصرفي، حيث سجل اليورو 32.31 جنيهًا مصريًا.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر اليورو اليوم الإثنين 23 يناير 2023، في البنك الأهلي المصري 32.07 جنيه للشراء، و32.34 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 32.8 جنيه للشراء، و32.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو اليوم الإثنين 23 يناير 2023، في عدد من البنوك المصرية حالة من الاستقرار في سعر صرفه حيث سجل في البنك المركزي المصري 32.31 جنيه للشراء، و32.43 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 32.13 جنيه للشراء و32.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم مباشر الآن

سجل سعر اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في البنك التجاري الدولي Cib نحو 32.18 جنيه للشراء و32.46 جنيه للبيع، واستقر فى مصرف أبوظبى الإسلامى ليسجل 32.23 جنيه للشراء، و32.45 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو اليوم الإثنين في بنك البركة نحو 32.18 جنيه للشراء، و32.45 جنيه للبيع.

في سياق متصل أكدت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي الأوروبي سيعتزم رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وذلك لكبح معدلات التضخم.

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