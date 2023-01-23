حملات على المستشفيات للتأكد من التخلص الآمن من المخلفات الطبية بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات تفتيشية على المستشفيات الخاصة بنطاق حي أول المنتزه، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والتخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة.

وقامت الأجهزة المعنية بالتفتيش على السجلات البيئية وغرف تخزين النفايات الطبية بالمستشفيات وتم تحرير محضر مخالفة بيئة لمنشأة مخالفة للاشتراطات البيئية.

ونفذت الإدارات المختصة بالحي حملات مكثفة على الأسواق والمحلات والكافيهات، لمتابعة الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط الإشغالات، وتم إغلاق 8 محلات تجارية مخالفة وإزالة 11 إعلانا مخالفا وإزالة والتحفظ على 320 حالة إشغال متنوع وإزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص والتحفظ على أدوات ومواد بناء.

الجدير بالذكر أنه أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، زيارة ميدانية مفاجئة، لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الطبية للمترددين على تلك المنشآت.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة شملت مستشفيات (روض الفرج العام، الساحل التعليمي، عين شمس العام)، بالإضافة إلى مكتب صحة المنيل النموذجي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير بدأ زيارته بتفقد مكتب صحة المنيل النموذجي، بمنطقة القاهرة الطبية، حيث اطلع على سير العمل بخدمات تسجيل المواليد والوفيات، واستخراج الشهادات الصحية، كما راجع مخزون التطعيمات بمختلف أنواعها، للاطمئنان على توافر أرصدة كافية وفقًا للاحتياج.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع زيارته بتفقد مستشفى روض الفرج العام، حيث تفقد أقسام (الغسيل الكلوي، الاستقبال والطوارىء، حضانات الأطفال، العيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها)، واطلع الوزير على الخدمات التي تقدم للمرضى المترددين على تلك الأقسام، بالإضافة إلى تفقد صيدلية المستشفى ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تفقد الوزير عيادة الأسنان، وأشاد بجودة الخدمات التي يقدمها قسم الأسنان بمستشفى روض الفرج العام.