الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوق الكريبتو يقاوم للحفاظ على مكاسب 2023

أسعار العملات المشفرة
أسعار العملات المشفرة

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم، واستعاد سوق الكريبتو بعض مكاسبه في أوائل عام 2023، بعد عام صعب على العملات الرقمية في 2022.

سجلت سعر عملة "البيتكوين" تراجع  بنسبة 0.62%، ليصل 22.732.2 ألف دولار، كما ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 0.43% دولار مسجلة 1.633.02 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.74% لتسجل 0.3719 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 67. 2% لتسجل 580. 24 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاع  بنحو 5.29%، لتصل إلى مستويات 0.090081 دولار، وعاد التدوال للعملة" شيبا" بعد واقف امس بنسبة 0.33% إلى مستويات 0.01210 دولار، وتداول العقود الذكية AV AX في حدود 4.28% إلى مستويات قرب 17.28 دولار.

كما ارتفعت عملة تيرا بنسبة 26. 0% إلى مستويات 0.001815 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 87. 0% إلى مستويات.1932 .2 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 0.38% إلى مستويات 0.40727 دولار.

وفي وقت سابق , أعلنت "جينيسيس" إفلاسها رسميًا في محكمة مانهاتن الفيدرالية الأمريكية، وهي بذلك تكون أحدث ضحية في عدوى الصناعة الناجمة عن انهيار FTX.

وكان  سوق العملات الرقمية المشفرة قد تلقى دفعة قوية بداية العام الجاري مع دعوات رؤساء البنوك المركزي في "دافوس" لتقنين العملات المشفرة.

ورغم انتعاشة بيتكوين ورفاقها عقب توجه الفيدرالي الأمريكي إلى سياسة التيسير النقدي بعد عام من رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية لتصل إلى 4.5%، إلا أن جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار جي بي مورجان، لا يزال في تصريحاته الصحفية يُعرب عن ازدرائه للعملات الرقمية ، واستهدف على وجه التحديد البيتكوين. لقد حكم بالفعل بأن عملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كانت مصدر إلهاء غير ضروري، كما حكم على القطاع بأنه مليء بعمليات الاحتيال.

العملات المشفرة
العملات المشفرة
أسعار العملات الرقمية المشفرة سوق الكريبتو البيتكوين إيثريوم سولانا دوج كوين العقود الذكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 23 يناير 2023

الدولار يواصل التراجع مقابل اليورو

أدعية لفك الكروب.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 23 يناير 2023

«أمانى محمد ليست الأولى».. بطولات زائفة صنعها جنون الشهرة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 يناير 2023 فى مصر تحديث يومى

ضبط 3 طالبات منازل بالصف الأول الثانوى يقمن بالغش بالموبايل فى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية

ارتفاع أسعار الغذاء.. «عام مؤلم للجيب» فى إسرائيل