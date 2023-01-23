سوق الكريبتو يقاوم للحفاظ على مكاسب 2023

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم، واستعاد سوق الكريبتو بعض مكاسبه في أوائل عام 2023، بعد عام صعب على العملات الرقمية في 2022.

سجلت سعر عملة "البيتكوين" تراجع بنسبة 0.62%، ليصل 22.732.2 ألف دولار، كما ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 0.43% دولار مسجلة 1.633.02 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.74% لتسجل 0.3719 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 67. 2% لتسجل 580. 24 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاع بنحو 5.29%، لتصل إلى مستويات 0.090081 دولار، وعاد التدوال للعملة" شيبا" بعد واقف امس بنسبة 0.33% إلى مستويات 0.01210 دولار، وتداول العقود الذكية AV AX في حدود 4.28% إلى مستويات قرب 17.28 دولار.

كما ارتفعت عملة تيرا بنسبة 26. 0% إلى مستويات 0.001815 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 87. 0% إلى مستويات.1932 .2 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 0.38% إلى مستويات 0.40727 دولار.

وفي وقت سابق , أعلنت "جينيسيس" إفلاسها رسميًا في محكمة مانهاتن الفيدرالية الأمريكية، وهي بذلك تكون أحدث ضحية في عدوى الصناعة الناجمة عن انهيار FTX.

وكان سوق العملات الرقمية المشفرة قد تلقى دفعة قوية بداية العام الجاري مع دعوات رؤساء البنوك المركزي في "دافوس" لتقنين العملات المشفرة.

ورغم انتعاشة بيتكوين ورفاقها عقب توجه الفيدرالي الأمريكي إلى سياسة التيسير النقدي بعد عام من رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية لتصل إلى 4.5%، إلا أن جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار جي بي مورجان، لا يزال في تصريحاته الصحفية يُعرب عن ازدرائه للعملات الرقمية ، واستهدف على وجه التحديد البيتكوين. لقد حكم بالفعل بأن عملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كانت مصدر إلهاء غير ضروري، كما حكم على القطاع بأنه مليء بعمليات الاحتيال.