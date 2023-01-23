الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيشكتاش يوافق على رحيل موليكا إلى الأهلى.. والمفاوضات تقترب من الفشل لهذا السبب

الكونغولي جاكسون
الكونغولي جاكسون موليكا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موافقة نادي بيشكتاش التركي على رحيل الكونغولي جاكسون موليكا إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة بنية البيع.

 

وأكد شوبير عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس، أن النادي التركي وافق على رحيل مهاجمه إلى الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل مليون و400 ألف دولار، بالإضافة إلى دفع 3 ملايين دولار في حال الشراء بشكل نهائي.

 

وأشار الإعلامي إلى أن النادي الأهلي رفض طلب النادي التركي لتتعقد المفاوضات من جديد.

 

ويرى مسؤولو الأهلي أن هناك مغالاة من جانب بيشكتاش، ليكون الاتجاه الأقرب هو غلق الملف بشكل نهائي.

احمد شوبير جاكسون موليكا الاهلى الدورى المصرى

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