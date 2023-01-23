الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2023 لمعرفة نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائى

طلاب المرحلة الابتدائية
طلاب المرحلة الابتدائية

تصدر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية؛ لمعرفة نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي الترم الأول 2023 وكيفية تفسير ألوان النتيجة.

 

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس 

وتستعرض لكم "الدستور" خطوات الاستعلام عن نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي الترم الأول 2023 عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس والاسم عبر السطور التالية:- 

  • الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.
  • اختيار المرحلة التعليمية وهى «سنوات النقل».
  • عند خانة الصف اختار الصف الرابع أول الخامس الابتدائي.
  • وبالنسبة للمرحلة الإعدادية يتم تحديد الصف الأول أو الثاني الإعدادي.
  • وفي خانة الفصل الدراسي اختار الأول.
  • حدد امتحانات العام الدراسي 2023.

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من الأحمر للأزرق.. تفسير ألوان نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2023

دلالات ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 على بوابة التعليم الأساسي

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس في محافظة القاهرة

نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن المديريات التعليمية تعمل على تحويل درجات نتيجة الصف الرابع ونتيجة الخامس الابتدائي الترم الأول 2022-2023 إلى ألوان.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم  إضافة الدرجة الأعلى بامتحان شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين لدرجة الطالب فى امتحان الترم، موضحة أن ألوان النتيجة تعبر عن عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات وتطور أدائه.

 

كيفية تفسير ألوان نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2022 

اللون الأزرق: يشير لحصول الطالب على درجة من 85 إلى 100 درجة، وتظهر النتيجة أن مستوى الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة.

اللون الأخضر: يشير لحصول الطالب على درجة من 65 لأقل من 85 درجة وتوضح النتيجة أن مستوى الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة.

اللون الأصفر: يشير لحصول الطالب على درجات من 50 لأقل من 65 درجة وتوضح النتيجة أن مستوى الطالب بحاجة إلى بعض الدعم.

اللون الأحمر: يشير لحصول الطالب على درجة من 1 لأقل من 50 درجة وتُظهر النتيجة أن مستوى الطالب أي لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم.

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