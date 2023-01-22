دلالات ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 على بوابة التعليم الأساسي

يجري طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية منذ أن وضعت وزارة التربية والتعليم نظام جديد لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدأ تطبيقه العام الدراسي الماضي 2021- 2022، واستمر خلال العام الدراسي الجاري.

ومع تطبيق نظام جديد لامتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 تم تطبيق نظام جديد لتقييمهم ليقيس مدى فهم الطلاب للمناهج، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية تقييم نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 وموعد ظهور النتيجة.

رابط بوابة التعليم الأساسي

توفر بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة نتيجة الصف الرابع الابتدائي عبر اعتمادها من وزارة التربية والتعليم ويستطيع أولياء الأمور معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي عقب ظهورها من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولًا الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط من هنا.

ومن خدمات التعليم الأساسي قم باختيار أيقونة نتائج سنوات النقل .

ثم قم بتسجيل البيانات التي تظهر أمامك على الشاشة ومنها الرقم القومي وهو مكتوب على شهادة ميلاد طالب الصف الرابع الابتدائي .

وبعدها اختر المرحلة الدراسية الابتدائي

ثم عند أيقونة الصف الدراسي اختر الصف الرابع الابتدائي.

واختر العام الدراسي 2022-2023.

ثم الفصل الدراسي الأول واضغط على أيقونة عرض النتيجة وستظهر أمامك نتيجة رابعة ابتدائي.

ألوان نتيجة رابعة ابتدائي 2023

قالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي سيتم اعلانها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ويتم تقييم نتيجة رابعة ابتدائي بطريقة مختلفة عن السنوات الماضية فأصبحت تقييس مدى فهم الطلاب للمناهج ووضعت وزارة التربية والتعليم ألوان لتعبر عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بدلًا من الدرجات وجاءت ألوان نتيجة رابعة ابتدائي 2023 كالتالي:

اللون الازرق للطلاب المتوفقين الذي حصلوا على مجموع يتراوح من 85% إلي 100%.

أما اللون الاخضر فيعني أن الطالب اكتسب المعلومات والمهارات المطلوبة وحصل على مجموع من 65% إلي 84%.

واللون الاصفر يعني أن الطالب يحتاج إلى دعم وحصل على مجموع من 50% إلي 64%.

واللون الأحمر يعني أن الطالب راسب وسوف يخوض امتحانات الدور الثاني.

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