بالإدارة والتشغيل فقط.. كامل الوزير: شركة صينية تفكر فى استغلال أصول مصر بالموانئ

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك شركة صينية تفكر في استغلال أصول مصر في الموانئ بالإدارة والتشغيل فقط؛ وبالمشاركة مع الدولة وليس بالشراء.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المُذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك عائدًا مباشرًا من إنتاج القطار السريع مما يساعد على سداد تكلفته، موضحًا أن هذا القطار ينقل 2.5 مليون راكب من خلال ألفي كيلو متر نتيجة زيادة السرعة، بالإضافة إلى أن عائد القطار السريع ليس ثمن التذكرة فقط، ولكن حجم تأثيره على السياحة ونقل الحاصلات الزراعية من توشكي وشرق العوينات والدلتا الجديدة للتصدير.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر تهتم وتشجع على أن تكون وسائل مواصلاتها تعتمد على الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة، منوهًا أن تأثير القطار السريع كبير على ربط الموانئ بمناطق الإنتاج الصناعي والزراعي وخلق ممرات لوجيستية.