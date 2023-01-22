الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بالإدارة والتشغيل فقط.. كامل الوزير: شركة صينية تفكر فى استغلال أصول مصر بالموانئ

كامل الوزير
كامل الوزير

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك شركة صينية تفكر في استغلال أصول مصر في الموانئ بالإدارة والتشغيل فقط؛ وبالمشاركة مع الدولة وليس بالشراء.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المُذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك عائدًا مباشرًا من إنتاج القطار السريع مما يساعد على سداد تكلفته، موضحًا أن هذا القطار ينقل 2.5 مليون راكب من خلال ألفي كيلو متر نتيجة زيادة السرعة، بالإضافة إلى أن عائد القطار السريع ليس ثمن التذكرة فقط، ولكن حجم تأثيره على السياحة ونقل الحاصلات الزراعية من توشكي وشرق العوينات والدلتا الجديدة للتصدير.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر تهتم وتشجع على أن تكون وسائل مواصلاتها تعتمد على الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة، منوهًا أن تأثير القطار السريع كبير على ربط الموانئ بمناطق الإنتاج الصناعي والزراعي وخلق ممرات لوجيستية.

كامل الوزير وزير النقل شركة صينية أصول مصر في الموانئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

«أمانى محمد ليست الأولى».. بطولات زائفة صنعها جنون الشهرة

شاهد.. لحظة الإفراج عن محام مطروح من قسم الشرطة (صور)

الشرطة الأمريكية تحاصر المشتبه به فى إطلاق الرصاص على 20 شخصًا

المجالات الدفاعية.. تقرير هندي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الهند

«إنرجى» الراعى الرسمى الإذاعى لفيلم «شماريخ» بطولة آسر ياسين وخالد الصاوى

التضامن: الإعاقات التي تؤثر على النشاط اليومي تستحق بطاقة الخدمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية

ارتفاع أسعار الغذاء.. «عام مؤلم للجيب» فى إسرائيل

125 ألف محتج.. مظاهرات ضخمة فى إسرائيل بسبب «حكومة نتنياهو»