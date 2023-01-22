الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مرثا محروس: إنشاء قاعدة بيانات لدعم الغارمين أمر يدعو للفخر

مجلس النواب
مجلس النواب

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توجيهات القيادة السياسية للإسراع من انتهاء مشروع قانون الحماية البديلة، موضحة أنه يعكس مدى الإنسانية والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف حقوق الإنسان خاصة للفئات الأولى بالرعاية سواء ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأيتام أو كبار السن وغيرهم. 

ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أنه يجب على كافة الجهات المنوطة بالدولة أن تتكاتف لتطبيق وإتاحة كافة فرص الحماية الاجتماعية لهم وأضافت "عضو التنسيقية" أنهم يشكلون نسبة كبيرة من المواطنين وتوفير مواطنة كريمة لهم سوف يحقق استفادة لهم ومنهم واستكملت "محروس الأمين العام للمواطنة بحزب حماة الوطن" مؤكدة أن المبادرات وفرص العمل سوف تعزز من الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهم وبالتالي يعود بالنفع على الدولة مما يعزز من فكرة تمكينهم لكافة المجالات وبالتالي يخدم على أهداف الجمهورية الجديدة.

كما أشادت "محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، قائلة من الفخر أن الفكر الرقمي أصبح عاملا أساسيا في إطلاق اي مبادرة وأفتخر بفكر الدولة التكنولوجي في إنشاء قاعدة بيانات لدعم الغارمين والغارمات مؤكدة أن الدولة تبذل قصارى جهدها للتنمية الاجتماعية للمواطنين وتوفير أحزمة حماية اجتماعية لهم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه اليوم بالإسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يوفر كافة سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أهمية قيام كافة الجهات المعنية من وزارات وجمعيات أهلية بتركيز جهودها على توفير كافة سبل الرعاية لتقديم الدعم والحماية المتكاملة للأطفال الأيتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم لتوفير بيئة مجتمعية صحية لتربيتهم.

الرعاية البديلة الرئيس عبد الفتاح السيسي الغارمين والغارمات النائبة مرثا محروس حزب حماة الوطن حزمة حماية اجتماعية ذوى الاحتياجات الخاصة قانون الرعاية البديلة

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