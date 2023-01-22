«الإسكوا» تعقد منتدى المنافسة العربى الرابع مايو المقبل

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، يوم 23 مايو 2023، منتدى المنافسة العربي الرابع، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ففي عام 2020، أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منتدى المنافسة العربي، منصةً سنوية لتبادل المعرفة حول سياسة المنافسة وإنفاذها.

ويتيح منتدى المنافسة العربي الرابع المعرفة ويسهم في بناء القدرات على أفضل الممارسات في المنافسة في المنطقة العربيّة، وييسّر التنسيق والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

وتتعاون الإسكوا في تنظيم منتدى المنافسة العربي الرابع مع الأونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية. يُركز المنتدى هذا العام على مناقشة عمليات الدمج والتملك، وعلى تعزيز كفاءة سلطات المنافسة في البلدان النامية والأقل نموا، ويبحث في أفضل الممارسات في التخطيط وإجراء دراسات السوق، وفي المخاوف الناشئة عن استغلال الهيمنة في الأسواق الرقمية.

يذكر أن الإسكوا نظمت بالتعاون مع أوكسفام وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ومؤسسة فريدريك - إيبرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحالف آراب واتش، حلقة عمل إقليمية بعنوان "حقوق السحب الخاصة وما بعدها: مستقبل التمويل الإنمائي والإنفاق المالي وعدم المساواة في المنطقة العربية".

وكان الهدف من حلقة العمل توجيه عملية صنع القرار نحو تمويل دولي أكثر إنصافاً لتحقيق التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تحفيز العمل المشترك والمستدام للمجتمع المدني بشأن حقوق السحب الخاصة على وجه الخصوص، والديون والتقشف وعدم المساواة عموماً.

واشتملت ايضًا على الدعوة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إلى الاستخدام المالي الأفضل لحقوق السحب الخاصة من أجل تحقيق تعافٍ اقتصادي عادل وأخضر من أزمة كوفيد-19، وضمان عملية شفافة وشاملة للتخصيص والإنفاق، بالإضافة إلى تسهيل العمل المشترك بين الجهات الفاعلة الإقليمية والوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمطالبة بتخصيص عادل لحقوق السحب الخاصة وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتحقيق العدالة المالية ومكافحة عدم المساواة.