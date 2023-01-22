توقعات بنمو مستقبلي بنسبة 25% في سوق الاتصالات

قال عمرو صالح، أستاذ الاقتصادي السياسي، إنه يوجد بعض الهبوط لمبيعات الشركات التكنولوجية العالمية الأمر الذي اضطرها للاستغناء عن بعض موظفيها.

الخريطة الصناعية العالمية تغيرت

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه على مدار الـ 15 عاما الماضية تغيرت الخريطة الصناعية العالمية، فالولايات المتحدة الأمريكية كانت المتحكمة في مجال صناعة الأسلحة ولكن دخول الصين وكرواتيا في تكنولوجيا التسليح سبب مشكلة كبرى لها.

وأوضح صالح أن التقارير تشير لنمو مستقبلي بنسبة 20 إلى 25% في سوق الاتصالات خلال الخمس سنوات القادمة، والمحفظة الموضوعة فيها من الممكن أن تصل إلى تريليون دولار وهذا التباطؤ الموجود حاليًا وقتي لأن هذه الشركات حققت نموًا كبيرًا وقت أزمة كورونا رغم ما يقال عن تسريح العمالة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات لديها ذكاء شديد في الإدارة المالية وعندما تستشعر خطرًا الحل السريع بالنسبة لها تسريح العمالة.