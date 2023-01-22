الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أنغام تطرح أحدث أعمالها الغنائية «عشان ارضيك» على يوتيوب (فيديو)

أنغام
أنغام

طرحت الفنانة أنغام قبل قليل، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «عشان أرضيك» وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت أنغام في أغنيتها الجديدة مع كل من الشاعر الغنائي أحمد قطوط، والملحن أحمد زعيم، والموزع الموسيقي وليد فايد، ومهندس الصوت أمير محروس.

آخر أعمال أنغام الغنائية

وطرحت أنغام الفترة الماضية أغنية بعنوان «عارقة قيتمي» وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تميم. 

وفي مايو الماضي، طرحت أغنية بعنوان «لوحة باهتة» من كلمات نادر عبدالله، وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائي نادر عبدالله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها «حالة خاصة جدًا»، حيث كتب لها أغنية «يا ريتك فاهمني».

 

حفلات الخميس.. أنغام تشدو فى حفل ضخم أول خميس من كل شهر برعاية «المتحدة»

 

أنغام تكشف عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية «عشان أرضيك» (فيديو)

youtube
أغنية “عشان ارضيك” لـ أنغام أنغام أغنية “عشان ارضيك” عشان ارضيك النجمة أنغام احمد زعيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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