حفلات الخميس.. أنغام تشدو فى حفل ضخم أول خميس من كل شهر برعاية «المتحدة»

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمطربة الكبيرة أنغام لتقديم أضخم مشروع غنائى فنى فى الوطن العربى، وذلك فى إطار الرؤية التى تتبناها الشركة لإثراء الحياة الفنية والغنائية، بشكل يعكس الريادة والمكانة الفنية لمصر، ويُقدم من خلاله فن راقٍ يليق بالمصريين والعرب جميعًا. المشروع يحمل اسم «حفلات الخميس»، وتظهر خلاله النجمة الكبيرة أنغام فى حفل غنائى ضخم، يُنظم فى الخميس الأول من كل شهر، على أن تنقله القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ومن المقرر أن تُقام أولى حفلات المشروع الضخم يوم الخميس الموافق ١ يونيو المقبل، ثم يُقام الحفل الثانى فى دار الأوبرا بالإسكندرية، يوم ٦ يوليو الذى يليه، لتتابع بعدها الحفلات فى الخميس الأول من كل شهر.

يُقام فى كل محافظات الجمهورية ويتضمن أغانى جديدة لم تُقدم من قبل

تسعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لخروج مشروع «حفلات الخميس» بشكل مشرف يليق بمصر، وكونها قبلة الفن فى المنطقة ككل، خاصة مع إعلان العديد من المطربين الكبار عن استعدادهم التام لتقديم مشروعات مختلفة فى مصر، دون التقيد بالمقابل المادى.

وقالت مصادر، لـ«الدستور»، إن المنتج محمد السعدى وفريق عمل شركة «ميديا هب» تواصلوا مع عدد من الجهات خلال الأيام الماضية للاتفاق على كل تفاصيل المشروع الضخم.

وأضافت المصادر أن النجمة أنغام رحبت بالمشروع ووافقت عليه دون قيود أو شروط، وأبدت حماسًا كبيرًا له، بل واقترحت مجموعة من الأفكار لخروجه بشكل يليق باسم مصر.

وأشارت إلى أن الأيام الماضية شهدت أيضًا تواصلًا بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية من ناحية أخرى، من أجل التنسيق بشأن إقامة هذه الحفلات على مسارح وساحات الأوبرا فى القاهرة والمحافظات.

وأوضحت أن طاقم عمل البرنامج ومسئولى «المتحدة» يخططون لإقامة الحفلات فى القاهرة والإسكندرية والبحيرة، بجانب التنسيق مع عدة جهات أخرى، منها مسئولو المحافظات ووزارة السياحة والآثار، للتواجد فى عدة محافظات وبين المناطق الأثرية العظيمة الخلابة. واختتمت المصادر: «سيكون المشروع سفيرًا لمصر فى كل المجالات، وتنوى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلاله لإعادة إحياء ليالى أم كلثوم الشهيرة، التى كانت تقدمها أول خميس من كل شهر ميلادى».

ويتضمن المشروع العديد من الأفكار الجديدة، من بينها الاستعانة بمواهب برنامج اكتشاف المواهب الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط «الدوم»، فى مجالى الغناء والعزف على وجه التحديد.

وقالت مصادر، لـ«الدستور»، إن برنامج «الدوم» فى موسمه الثانى سيبدأ، من الشهر المقبل، البحث عن مواهب شابة فى العزف على الآلات الموسيقية المختلفة، مثل العود والكمان والبيانو، ثم اختيار أبرز هذه المواهب والاستعانة بها فى أعمالها الفنية المقبلة، وكذلك فى مشروع «حفلات الخميس»، ما يعد أفضل تقديم للمواهب الشابة الحقيقية التى تبحث عن فرصة، ويسهم فى ضخ دماء جديدة بالفن المصرى.

وأضافت: «ستقدم النجمة أنغام أغنية جديدة إلى جانب مجموعة من أشهر أغانيها، فى الحفل الذى تقدمه أول خميس من كل شهر ميلادى، مع إتاحة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فرصة لموهبة غنائية وعازف جديدين للظهور فى تلك الحفلات».

وشددت على أن هذا المشروع يعتبر المشروع الفنى الأضخم خلال السنوات الماضية، فلأول مرة تقدم مطربة حفلًا شهريًا على هذا النحو، ولا يقتصر على تقديم الأغانى السابقة لها، لكن يشهد غناء أغانٍ جديدة، إلى جانب تقديم مواهب غنائية وموسيقية جديدة.

مصطفى كامل: إحياء لفكرة «ليالى التليفزيون»

أشاد المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بالمشروع، معتبرًا أنه خطوة مهمة تسهم فى إثراء المجال الغنائى، كما أنها تحيى فكرة ليالى التليفزيون الغنائية.

وأضاف أن فكرة المشروع تستهدف دعم المواهب الموسيقية فى مصر، بما يتماشى مع توجه نقابة المهن الموسيقية فى الوقت الحالى، عبر التعاون مع كبار نجوم الطرب فى إحياء حفلات غنائية، إضافة إلى دعم المواهب.

ورأى أن «اختيار النجمة أنغام لتحيى حفلات الخميس أكثر من رائع، خاصة أنها تعتبر أحد رموز الغناء فى الوقت الحالى، ولها قاعدة جماهيرية بالملايين على مستوى مصر والوطن العربى».

وقال: «أى مشروع يسهم فى إثراء الفن المصرى، أقف بجانبه قلبًا وقالبًا»، مثمنًا التجربة، ومعبرًا عن استعداده للوقوف بجوارها.

هانى مهنا: عودة لتصدر المشهد الفنى

أعرب الموسيقار هانى مهنا عن سعادته بالفكرة، وقال إنها خطوة عظيمة تليق بمكانة مصر الفنية والتاريخية وتعكس ثقلها فى المنطقة.

وأضاف: «مصر مليئة بالفنانين والمبدعين والشباب فى كل المحافظات، وهناك اهتمام كبير من جانب الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة لاكتشاف المواهب ورعايتها من خلال عدة مبادرات وبرامج خلال الفترة الماضية».

وتابع: «الفكرة ستعيد ضخ دماء جديدة فى المشهد الفنى المصرى والعربى، وهى مضمونة النجاح بفضل رعاية الشركة المتحدة وإمكاناتها الهائلة».

محمد عبدالستار: تقديم المواهب «خطوة رائعة»

قال الدكتور محمد عبدالستار، الموسيقار بدار الأوبرا المصرية، إن الخطوة مهمة للغاية، ولها أكثر من فائدة، خاصة مع الاعتماد على نجمة كبيرة ومن أهم الأصوات فى المنطقة وهى أنغام، لافتًا إلى أن الخطوة تستهدف أيضًا ضخ دماء جديدة فى عالم الغناء.

وأضاف: «نحتاج لتلك الأفكار، وخلال الفترة الماضية كنا نفتقد ذلك، خاصة فكرة تقديم المواهب عبر المشروعات الضخمة، والشركة المتحدة بدأت مؤخرًا تقديم هؤلاء عبر برامجها، والآن جاء الدور لتقديمهم فى الفعاليات الكبرى والحفلات»، متمنيًا أن تكون التجربة مختلفة ومميزة تليق بالطرب المصرى الرائد فى المنطقة، وأن يُخرج المشروع عشرات المواهب.

أشرف غريب: التجربة ستصل لجمهور الوطن العربى

أشاد الناقد الفنى والموسيقى أشرف غريب بالفكرة، ووصفها بأنها إعادة إحياء لتجربة كوكب الشرق أم كلثوم من خلال صوت النجمة الكبيرة أنغام.

وقال: «شىء رائع للغاية، ومع التطور الهائل فى وسائل الاتصال سنتمكن من الوصول إلى جمهور واسع فى مصر والوطن العربى وفى أى مكان بالعالم، مع وجود عناصر بصرية وتقنية مبهرة تضيف لجودة إخراج الحفلات».

وأوضح «غريب» أن حفلات أم كلثوم كانت تجذب جمهورًا من مصر والوطن العربى، متوقعًا أن تحقق تجربة أنغام نجاحًا كبيرًا أيضًا، فى ظل استنادها لمؤسسة إعلامية ضخمة مثل الشركة المتحدة بما تملكه من إمكانات مادية وبشرية هائلة.

وأكد أن اختيار النجمة أنغام للمشروع موفق للغاية، مشددًا على أن مصر كانت وستظل صاحبة الريادة فى الفن وغيره من المجالات، وأن التجربة ستسلط الضوء على العديد من المواهب التى تستحق الاهتمام والرعاية.