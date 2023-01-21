السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أنغام تكشف عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية «عشان أرضيك» (فيديو)

أنغام
أنغام

تستعد النجمة أنغام لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "عشان أرضيك" وذلك بمناسبة عيد الحب العالمي "الڤالنتين".

ومن المقرر ان تطرح النجمة أنغام  أغنية "عشان أرضيك" مساء غدًا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت انغام في أغنية "عشان أرضيك" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد قطوط، والملحن أحمد زعيم والموزع الموسيقي وليد فايد.

وكشفت أنغام عن البرومو الرسمي لأغنيتها الجديدة عشان ارضيك عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير “إنستجرام” وعلقت عليه قائلة: “بكرة 6 مساء ميعادنا عشان أرضيك”.

 

أحدث أحدث أعمالها أحمد احمد زعيم ارات أغنى

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