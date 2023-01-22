بعد وفاتها بمرض السرطان.. من هى الفنانة رانيا شعلان؟

أثار خبر وفاة الفنانة رانيا شعلان ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وسيطرت حالة من الحزن بين أصدقائها سواء داخل أو خارج الوسط الفني، مما جعلها تتصدر تريندات محرك البحث العالمي جوجل، ويرصد “الدستور” خلال السطور التالية معلومات عن الفنانة الراحلة رانيا شعلان بعد معاناتها مع مرض السرطان.

من هي الفنانة رانيا شعلان؟

بدأت رانيا تقديم نفسها فنيا منذ عشرين سنة، بأول ظهور لها بمشاركة الموسيقار فتحي سلامة، بنهاية التسعينات، حتى انطلقت في مشوارها الغنائي المنفرد منذ حوالي 13 عامًا، وكانت تقدم أسلوبها الخاص في الغناء وتأليف الكلمات والألحان، ومن أشهر أعمالها "خيال المآتة" و"بحلم".

وهي من مواليد عام 1970، وتعتبر من أبرز الأصوات الأنثوية في ساحة الموسيقى البديلة، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم نحت ميداني عام 1997، وبدأت رحلتها الفنية منذ حوالي 20 عامًا، وبالأخص عندما كانت في الـ 14 من عمرها في معسكر دولي بالولايات المتحدة وقدمت أغنية لسيد درويش.

شاركت في العديد من المعارض المحلية والدولية منها معرض الترينيال العالمي الأول في تركيا عام 1997 ومعرض القطع الصغيرة في مصر عام 199، وسمبوزيوم أسوان في مصر عام 2003 والمعرض العام في مصر أيضًا سنة 2008، بجانب معرض وجهات نظر في جاليري أوبونتو بالزمالك عام 2016.

كما تعتبر رانيا شعلان نحاتة وموسيقية تتخذ الموسيقى كهواية ثانية بجانب النحت، وأول ظهور لها بمشاركة الموسيقار فتحي سلامة بنهاية التسعينيات، تلقت دروس بيانو وجيتار إلى أن وصلت إلى شهرتها الحالية لتقيم العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية.

وفاة رانيا شعلان بمرض السرطان

جدير بالذكر أنه أعلن الفنان حمزة العلى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” عن وفاة الفنانة رانيا شعلان.

وقال حمزة العلى: "صديقتي الجميلة الطيبة الفنانة الرقيقة رانيا شعلان في رحاب الله، ربنا يرحمك ويجازيكِ بصبرك على مرضك حسنات و رحمات عظيمة ويسكنك جنة الفردوس ويصبر الأهل وأحبابك يا غالية، البقاء والدوام لله".