ترتيب هدافي الدوري المصري 2023 بعد مباراة القمة والجولة الـ14

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة القمة والجولة الرابعة عشر والتي اختتمت بلقاء النادي الأهلي ونادي الزمالك وانتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة على نظيره الأبيض ليغرد في الصدارة منفردا، ويضيف ثلاث نقاط جديدة لرصيده ليرتفع إلى 34 نقطة.

بينما يتجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة 26 نقطة ويأتي في المركز الثاني فريق فيوتشر وفي المركز الثالث يأتي فريق بيراميدز وشهدت الجولة المنتهية تسجيل العديد من اللاعبين في مرمى خصومهم لذا نقدم لكم ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة القمة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

الترتيب اللاعب النادي عدد الأهداف 1 أحمد الشيخ غزل المحلة 7 2 أحمد سيد زيزو الزمالك 5 3 رفيق كابو إنبي 5 4 فخري لاكاي بيراميدز 5 5 باسينيسيا مابولولو الاتحاد السكندري 5 6 كريم بامبو البنك الأهلي 4 7 جوزيف أوشايا المقاولون العرب 4 8 محمد حمدي زكي أسوان 4 9 يوسف أسامة نبيه الزمالك 4 10 محمد حمدي زكي أسوان 4 11 رمضان صبحي بيراميدز 4 12 مصطفى عبدالرؤوف حرس الحدود 4 13 رزقي حمرون فاركو 4 14 أحمد ياسر ريان سيراميكا 4 15 كريم طارق طلائع الجيش 3

مباريات الجولة الخامسة عشر للدوري

وتنطلق اليوم أولى مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز، والتي يفتتحها فريقي الداخلية والمقاولون العرب ويتم استئناف مباريات الجولة الحالية غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، حيث يخوض فريقي وانبي مباراتهم غدا في تمام الساعة الثالثة إلا ربع ظهرا كما يخوض فريقي سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش مباراتهم غدا في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ويختتم مباريات الغد لقاء الاتحاد السكندري وحرس الحدود والذي ينطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

أما يوم الثلاثاء فيواجه فريق نادي فيوتشر نظيره ونادي المصري البورسعيدي في لقاءات الأسبوع الخامس عشر في تمام الساعة الثالثة إلا ربع ظهرا وفي تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، ويستضيف فريق نادي غزل المحلة نظيره فريق نادي الزمالك، وفي تمام الساعة السابعة مساءا في اليوم ذاته ويواجه النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي و في الوقت ذاته يستضيف فريق نادي سموحة نظيره نادي بيراميدز.