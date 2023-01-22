الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023 بعد مباراة القمة والجولة الـ14

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة القمة والجولة الرابعة عشر والتي اختتمت بلقاء النادي الأهلي ونادي الزمالك وانتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة على نظيره الأبيض ليغرد في الصدارة منفردا، ويضيف ثلاث نقاط جديدة لرصيده ليرتفع إلى 34 نقطة.

بينما يتجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة 26 نقطة ويأتي في المركز الثاني فريق فيوتشر وفي المركز الثالث يأتي فريق بيراميدز وشهدت الجولة المنتهية تسجيل العديد من اللاعبين في مرمى خصومهم لذا نقدم لكم ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة القمة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

الترتيب

اللاعب

النادي

 عدد الأهداف

1أحمد الشيخ غزل المحلة7
2أحمد سيد زيزو  الزمالك5
3رفيق كابو إنبي5
4فخري لاكاي بيراميدز5
5باسينيسيا مابولولو  الاتحاد السكندري5
6كريم بامبو  البنك الأهلي4
7جوزيف أوشايا  المقاولون العرب4
8محمد حمدي زكي أسوان4
9يوسف أسامة نبيه  الزمالك4
10محمد حمدي زكي أسوان4
11رمضان صبحي  بيراميدز4
12مصطفى عبدالرؤوفحرس الحدود4
13رزقي حمرون فاركو4
14أحمد ياسر ريانسيراميكا4
15كريم طارقطلائع الجيش3

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مباريات الجولة الخامسة عشر للدوري

وتنطلق اليوم أولى مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز، والتي يفتتحها فريقي الداخلية والمقاولون العرب ويتم استئناف مباريات الجولة الحالية غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، حيث يخوض فريقي وانبي مباراتهم غدا في تمام الساعة الثالثة إلا ربع ظهرا كما يخوض فريقي سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش مباراتهم غدا في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ويختتم مباريات الغد لقاء الاتحاد السكندري وحرس الحدود والذي ينطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

أما يوم الثلاثاء فيواجه فريق نادي فيوتشر نظيره ونادي المصري البورسعيدي في لقاءات الأسبوع الخامس عشر في تمام الساعة الثالثة إلا ربع ظهرا وفي تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، ويستضيف فريق نادي غزل المحلة نظيره فريق نادي الزمالك، وفي تمام الساعة السابعة مساءا في اليوم ذاته ويواجه النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي و في الوقت ذاته يستضيف فريق نادي سموحة نظيره نادي بيراميدز.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة القمة مباراة القمة هدافي الدوري المصري غزل المحله الأهلي ونادي الزمالك

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