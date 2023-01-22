الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انعقاد الاجتماع التحضيرى للجنة تطوير الصناعة فى المنطقة الصناعية بجمصة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة اليوم الأحد، اجتماعًا تحضيريًا مع أعضاء لجنة تطوير الصناعة بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، وذلك بحضور كل من الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة، الدكتور محمد عبداللطيف عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتور أحمد عبدالعظيم عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة، الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة، الدكتور منال إبراهيم عميد كلية الصيدلة، الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم، دكتورة مها العشماوي عميد كلية الطب البيطري، بهدف بحث ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه تطوير الصناعة في المنطقة الصناعية بمدينة جمصة.

وقام الدكتور محمود المليجي في البداية بعرض أهداف الاجتماع والتي تتمثل في إجراء حوار مثمر حول أنواع المشاكل المتواجدة في المنطقة، وبحث سبل لحل هذه المشكلات عن طريق عمل تشخيص لحالة المنطقة الصناعية ووضع خطة عمل تنظيمية بالتوصيات اللازمة، وقام بعرض بعض الإحصائيات التقريبية لعدد المصانع والعمال بالمنطقة.

وتم فتح باب المناقشة للحضور أعضاء اللجنة، حيث قام كل منهم بعرض بعض من المشكلات القائمة بالمنطقة كل في تخصصه والتي تتمثل في مشكلات (هندسية، إدارية، تنظيمية، مالية، تسويقية)، وتم عرض بعض الحلول المقترحة ومنها (إجراء دراسة لإعادة تأهيل البنية التحتية والصرف الصناعي والطرق، دراسة الوضع المالي للشركات ووضع خطة تسويقية لها، عمل مجسات لاكتشاف وتحديد المناطق الأثرية)، وسيتم دراسة جميع الحلول عن طريق هيئة استشارية يتم تشكيلها من قبل الجامعة.

وتم تقديم اقتراح لتحديد موعد لزيارة المنطقة ودراسة المشكلات على أرض الواقع، وذلك لوضع خطة عمل لتطوير المنطقة ودراسة إمكانية التنفيذ.

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محمود المليجي رئيس الجامعة خدمة المجتمع تنميه البيئه جامعة المنصورة

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