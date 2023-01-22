الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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رياضة

ميسى يغيب عن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة «بايس دى كاسيل» فى كأس فرنسا

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أعلن كريستوف جالتيه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه الذي يستعد لخوض مواجهة أمام فريق بايس دي كاسيل، والتي ستجمعهما يوم غدٍ الأحد، في إطار دور الـ32 من كأس فرنسا.

وشهدت القائمة التي ضمت 21 لاعبًا، غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، دون الكشف عن أسباب استبعاده، إلا أن وسائل إعلام فرنسية أكدت أن غياب نجم منتخب «راقصي التانجو»، جاء بقرار من جالتيه من أجل منحه المزيد من الراحة.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان على النحو التالي:

"كيلور نافاس، أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، كيليان مبابي، فابيان رويز، نيمار جونيور، خوان بيرنات، دانيلو بيريرا، سيرجيو ريكو، فيتينها، ريناتو سانشيز، نونو مينديز، كارلوس سولير، تيموثي بيمبيلي، الشدايل بيتشيابو، وارن زائير إيمري، إسماعيل الغربي، إلياس حسني، هوجو ايكتيكي، ألكسندر لوتيلييه".

وكان باريس سان جيرمان، قد كشف في وقت سابق، عن الحالة الصحية للثلاثي بريسنل كيمبيمبي، وماركو فيراتي، ونوردي موكيلي.

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي: "يواصل بريسنل كيمبيمبي، العمل بشكل فردي على أرض الملعب، بينما يستأنف الإيطالي ماركو فيراتي التدريبات الجماعية مع الفريق في الأسبوع المقبل".

وأضاف النادي في بيانه: "نوردي موكيلي مستمر في تأدية برنامج التعافي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للتعافي من إصابة في أوتار الركبة اليمنى".

كريستوف جالتيه باريس سان جيرمان بايس دي كاسيل كأس فرنسا ليونيل ميسى كيليان مبابي

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