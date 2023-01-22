الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. فراس عايفية ينضم لصفوف البنك استعدادا لمواجهة الأهلى

اللاعب التونسي فراس
اللاعب التونسي فراس عايفية

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع اللاعب التونسي فراس عايفية في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف في إطار دعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وواصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الثلاثاء المقبل ويستضيفها ستاد القاهرة في السابعة مساء. 

وقبل انطلاق المران تحدث أمير عبد العزيز المدير الفني للاعبي الفريق عن أهمية وصعوبة المواجهات المقبلة ولا مجال للتفريط في النقاط للتقدم خطوات في جدول الترتيب. 

وشهد الجزء الرئيسي للمران خوض لاعبي الفريق  مجموعة من التدريبات التخصصية والخططية علي المرمي أشرف عليها المدير الفني الذي حرص على توجيه اللاعبين طوال المران وظهر جميع اللاعبين بشكل مميز.

وشهد المران أيضا عودة كريم بامبو للتدريبات الجماعية بشكل كامل عقب التعافي من الإصابة وأيضا حمدي علاء الذي أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات الرسمية.

وحذر أمير عبد العزيز اللاعبين من الرعونة أو التسرع أمام الأهلي وشرح المدير الفني للبنك الأهلي أهم المفاتيح التي يعتمد عليها المنافس وكيفية العمل على إغلاقها والضغط على لاعبي الفريق الأحمر واستغلال جميع الفرص وضرورة هز شباك الأحمر بهدف مبكر يربك حساباتهم خلال المواجهة المرتقبة.

بنادي البنك الأهلي الاهلى استعدادا لمواجهة الأهلي أمير عبد العزيز الدوري المصري الممتاز

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