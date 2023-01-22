الأحد 22 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

الإرسال الذاتى.. خدمة جديدة من واتساب لحفظ رسائلك وصورك المهمة

واتساب
واتساب

طرح تطبيق واتساب "WhatsApp"، ميزة جديدة ضمن تحديثاته الأخيرة ستمكن المستخدمين من إرسال رسائل لأنفسهم باستخدام نظام المراسلة، مثل الموجودة في تطبيقات أخرى مثل تطبيق تيليجرام "Telegram".

وقبل هذا التحديث الجديد كانت الطريقة الوحيدة لإرسال رسالة إلى نفسك على واتساب تتضمن إنشاء مجموعة توجد أنت فيها فقط، ومع ذلك، ستتيح هذه الميزة للمستخدمين اختيار أنفسهم من قائمة جهات الاتصال لبدء محادثة جديدة، لذلك يمكنك الآن إرسال الرسائل والروابط والملصقات والوسائط الأخرى إلى نفسك فقط، وذلك وفق موقع "9 to5mac" المتخصص في التكنولوجيا.

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وبحسب التقرير يقوم العديد من الأشخاص بإرسال الرسائل لأنفسهم لتدوين الملاحظات الشخصية أو حتى لحفظ بعض الوسائط المهمة والوصول إليها بسهولة لاحقًا على جهاز آخر، وتم بالفعل اختبار هذه الميزة مع الإصدار التجريبي من واتساب لأجهزة هواتف أيفون iPhone ويتم الآن طرحها لجميع المستخدمين بأحدث إصدار من التطبيق.

كما يقوم واتساب أيضًا بطرح ميزات جديدة أخرى عبر (BGR)، بما في ذلك القدرة على البحث عن رسالة حسب التاريخ، ودعم مشاركة الوسائط، كذلك وجود خاصية التراجع عن الرسائل المحذوفة.

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واتساب يدعم استخدام بروكسي

وكانت شركة ميتا Meta المالكة لواتساب أعلنت في وقت سابق أن مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير، يمكنهم الآن الاتصال بالمنصة عبر خوادم بروكسي، حيث يعمل بروكسي كطرف ثالث بين المستخدم والإنترنت ويمكن استخدامه لضمان أمان وخصوصية أفضل عند تصفح التطبيق عبر الانترنت، وهذا يعني أيضا أنه يمكن لمستخدمي واتساب WhatsApp الآن إعداد خادم وكيل للاتصال بالمنصة حتى في البلدان التي يتم فيها حظر التطبيق.

واتسآب WhatsApp رسائل تيليجرام المراسلة

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وائل لطفي

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