تخوفات من اتجاه لفرض رسوم شهرية على واتساب

يتجه مارك زوكربيرج، رئيس شركة "ميتا"، للجوء لاستخدام تطبيق "واتساب" كمصدر أساسي لتحقيق الإيرادات، في ظل التراجع الكبير الذي تعاني منه الشركة على جميع الأصعدة.

وخلقت هذه الخطوة حالة من البلبلة لدى مستخدمي "واتساب" الذين يخشون من أن يؤدي ما كشفه زوكربيرج إلى تحويله إلى تطبيق مدفوع أو تطبيق مليء بالإعلانات المدفوعة.

وصرح مارك زوكربيرج بأن تطبيقي "واتساب" و"ماسنجر"، سيقودان الموجة التالية من المبيعات وتحقيق الدخل في الشركة، وليس مشاريع "ميتافيرس".

وجاء تصريح زوكربيرج مع تزايد شكوك المستثمرين حول مدى قدرة مشاريع شركة "ميتا" في عالم "ميتافيرس" على تحقيق الأرباح في السنوات القليلة المقبلة، إضافة إلى تراجع أرباح الشركة بنسبة 52% إلى 4.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022.

وهذه التصريحات التي أتت في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن الوضع المالي لشركة ميتا بعد تسريحها لنحو 11 ألف موظف، أظهرت أن زوكربيرج قرر استخدام أحد أثقل أسلحته في عالم التواصل والدردشة بهدف طمأنة الموظفين والمستثمرين على المستقبل المالي للشركة.