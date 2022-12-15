«واتس اب» يصدر نصائح للملايين من مستخدميه

كشف تطبيق “واتس اب” عن تحسينات كبيرة في ميزة رئيسية للتطبيق وهي الاتصال، وعلى الرغم من أنك ربما تستخدمه في الغالب للرسائل النصية ، إلا أن ميزات الاتصال الخاصة به مفيدة للغاية.

أجرى تطبيق "واتس اب" كثير من التحسينات على الاتصال، لن يستهلكوا دقائق عقد هاتفك - وهذا رائع إذا كان لديك وصول WiFi.

ولكن هذا يعني أيضًا أن مكالماتك مشفرة من طرف إلى طرف ، لذلك لا يمكن لأي شخص (بما في ذلك WhatsApp) الاستماع إليها.

كشف WhatsApp عن ستة تغييرات رئيسية في الاتصال المباشر الآن.

لذا تأكد من تحديث تطبيقك على متجر Google Play لنظام Android ، أو متجر التطبيقات لنظام iOS على iPhone .

وقال واتس آب في تدوينة جديدة: "بينما تشتهر واتسآب بجلب الرسائل الخاصة والآمنة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم ، فإن المزيد والمزيد من الناس يستخدمون واتسآب كوسيلة للتواصل مع مكالمات الصوت والفيديو، لهذا السبب أطلقنا على مدار هذا العام العديد من التحسينات على الاتصال على WhatsApp، من أجل اللحاق بزملائك ومجتمعاتك بشكل آمن."

التغيير الأول هو أن WhatsApp يسمح الآن بمكالمات فيديو لـ 32 شخصًا - أربعة أضعاف عدد الأشخاص من قبل، هذا يعني أن مكالمات الفيديو تتمتع الآن بنفس السعة القصوى للمكالمات الصوتية على WhatsApp.

ثانيًا ، القدرة على إرسال رسائل أو كتم صوت الأشخاص الموجودين على مكالماتك، اضغط مع الاستمرار على أحد المشاركين لتكبير الفيديو أو تغذية الصوت، سيسمح لك ذلك إما بكتم صوتهم أو إرسال رسائل منفصلة لهم ، دون إنهاء مكالمتك الحالية.

الميزة الثالثة هي القدرة على مشاركة روابط المكالمات مع أشخاص آخرين، هذا يعني أنه يمكنك بسهولة دعوة الأشخاص إلى مكالمة جماعية مسبقًا - وهو أمر رائع إذا كنت تستخدمها للعمل أو في مناسبة خاصة.

رابعًا ، أضاف WhatsApp أشكالًا موجية ملونة، من المفترض أن يساعدك هذا في معرفة من يتحدث إذا كانت الكاميرا مغلقة.

الخامس هو إضافة إشعارات لافتة أثناء المكالمة، سينبهك هذا عندما ينضم شخص جديد إلى مكالمة تجريها.

وأخيرًا، أضاف WhatsApp وضع Picture-In-Picture لنظام iOS.

إنه حاليًا قيد الاختبار التجريبي (المزيد حول ذلك أدناه) ، لذلك لن تتمكن من تجربته إلا إذا قمت بالتسجيل في الإصدار التجريبي من WhatsApp، ولكن سيتم طرحه في النهاية لجميع المستخدمين في العام الجديد.

يتيح لك ذلك القيام بمهام متعددة بسهولة أثناء إجراء مكالمة بفضل الصورة المصغرة المصغرة لشاشة الفيديو - تمامًا كما هو الحال مع تطبيق FaceTime من Apple.

إذا كنت ترغب في الانضمام إلى الإصدار التجريبي للتحقق من وضع Picture-In-Picture ، فاتبع دليلنا أدناه.

كيفية الحصول على WhatsApp beta

لتنزيل WhatsApp beta لهاتفك الذكي ، يلزمك الانتقال إلى Google Play على جهاز Android والبحث عن WhatsApp.

قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي".

اضغط على زر "أنا في" ثم انقر على "انضمام" للتأكيد.

الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.