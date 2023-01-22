الملا يترأس الجمعيات العمومية لشركات مصر للبترول و«التعاون» و«العامة» غدا

تنعقد غدا برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعيات العمومية لشركات «مصر للبترول والتعاون والعامة للبترول».

ويستعرض المهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول والمهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول والمهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة الموازنة التخطيطية للشركات عن العام المالي 2024/2023.

الملا يترأس الجمعيات العمومية لشركات «مصر للبترول والتعاون والعامة للبترول»

ومن المقرر حضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية واللواء وائل الصفتى رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية والأستاذ أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والمحاسب عبدالحميد دسوقي وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلي وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.