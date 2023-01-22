«مصر تغنى» مع أحمد عطا الله على شاشة «الأولى»

تستعد قناة مصر الأولى بالتليفزيون المصرى لإطلاق برنامج جديد لاكتشاف المواهب تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويأتى البرنامج بعنوان "مصر تغني" وهو من تقديم أحمد عطا الله، وتدور فكرة البرنامج حول استكشاف التراث المصري المحلي الفني واستكشاف الموسيقى المصرية على مستوى المحافظات، والبحث عن الفنانين والآلات الموسيقية وإلقاء الضوء على نجوم شعبيين والمواهب الغنائية، في دمياط، إسكندرية، قنا، سوهاج، أسيوط وسيوة، ومطروح.

يأتى ذلك فى إطار خطة الشركة المتحدة مؤخرًا لاكتشاف المواهب فى كل المجالات المختلفة، حيث تم إطلاق أكثر من برنامج لاكتشاف المواهب، ومنها برنامجا "كابيتانو" و"الدوم".

وانطلق مؤخرًا الموسم الثاني من برنامج "الدوم" برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة "dmc".

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من "الدوم"، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي، للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من ٢٥ ألف متقدم من جميع المحافظات، خاصة بعد نجاح الموسم الأول منه، والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة "dmc"، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.