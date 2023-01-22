وزير السياحة والآثار يستعرض فى جلسة بـ«الشيوخ» استراتيجية النهوض بالقطاع

قال الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن 95% من نشاط صناعة السياحة يمثل القطاع الخاص، وهناك تواصل تام وكامل بين الدولة ممثلة بوزارة السياحة والآثار وبين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال صناعة السياحة.

وأضاف الوزير، في عرض استراتيجية الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنه التقى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والممثلة لصناعة السياحة سواء الاتحاد العام للغرف السياحية أو اتحاد المستثمرين للغرف السياحية أو غيرها من الاتحاد، والمؤسسات الممثلة لصناعة السياحة أكثر من 25 مرة والوزارة حريصة للتواصل والتعاون والتنسيق مع جميع المتعاملين في هذه الصناعة وكذلك متلقي الخدمة للوقوف بحق وعلى الطبيعة على كل الإيجابيات والسلبيات لتعظيم الإيجابيات وتلاشي السلبيات.

وأشار إلى أن جميع المهتمين بصناعة السياحة يؤكدون نمو المؤشر الخاص بالثقة في مجال صناعة السياحة وارتفاعها خاصة في العام الحالي، وقياس الرأي العام أكد ذلك، خاصة أن قياس الرأي كان لخبراء من القطاع الخاص وكذلك لعملاء ومتعاملين في تلك الصناعة وكذلك متلقي الخدمة، وأن مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزارء أكد أن ثقة المتعاملين وصل إلى 108 نقاط، وهذا أمر مؤثر جدًا وهناك تحسن في الأداء في العام الحالي.

وأضاف أن الهدف هو الوصول إلى نمو سريع للسياحة، وارتفاعها من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة من خلال قطاع خاص قوي، وفي إطار تنظيمي كفء ممثل في وزارة السياحة والآثار ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.