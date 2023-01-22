لتلبية احتياجات المواطنين.. إنشاء محطات صرف صحي بقرى ومراكز الدقهلية

طفرة كبيرة شهدتها محافظة الدقهلية وبالأخص القرى والمراكز التي كانت تفتقر للخدمات حيث تم الانتهاء من العديد من المشروعات التي كانت تحتاج إليها تلك المناطق والتي أصبحت في حاجة ملحة لها وضرورة من ضروريات الحياة من مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة وغيرها ومن بين تلك المشروعات ما تم إنجازه في قطاع الصرف الصحي.

نفذت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من محطات الصرف الصحي والمعالجة بقرى ومراكز المنزلة بمحافظة الدقهلية ففي قرية العزيزية التابعة لمركز المنزلة تم الانتهاء من إنشاء محطة الصرف بتكلفة ٤٥ مليون جنيه كما تم تنفيذ محطة صرف أولاد ناصر بالمركز ذاته وتركيب وتطوير شبكات الرفع والانحدار وخطوط طرد والتي تكلفت نحو٢٠ مليون جنيه.

وفي مركز دكرنس تم الانتهاء من إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحى بتكلفة ٥٠ مليون جنيه وبطاقة عمل ٨ آلاف متر مكعب لليوم الواحد وفي مركز تمى الأمديد تم إنشاء محطة صرف صحى صدفا والخمسة والتي تكلف إنشائها ٤٠ مليون جنيه.

وفي قرية برهمتوش التابعة لمركز السنبلاوين تم إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحى والتي تعمل بطاقة ٦ آلاف متر مكعب خلال اليوم بتكلفة ٤٢ مليون جنيه كذلك تم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية برج النور الحمص التابعة لمركز أجا بتكلفة وصلت إلى ٤٠ مليون جنيها وبطاقة ٨ آلاف متر مكعب يوميا.

وفي مركز المنصورة جرى إنشاء محطة صرف صحى الإسكان الاجتماعى بقرية سندوب وذلك بتكلفة وصلت إلى ٣٠ مليون جنيه أما في قرية بدرين التابعة لمركز نبروه تم إنشاء محطة صرف صحي لتلبية احتياجات الأهالي بتكلفة ٤٠ مليون جنيه وبطاقة عمل ٨ ألاف متر مكعب لليوم.