الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسليم دراجات الدفعة الأولى لأسر الشهداء ضمن مبادرة «دراجتك.. صحتك» في كفر الشيخ

تسليم الدراجات
تسليم الدراجات

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تسليم أسرة الشهيد عبدالرحمن عبدالعظيم الشهاوي، دراجة مبادرة "دراجتك..صحتك" الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لأسر الشهداء والضحايا ضمن المبادرة الرئاسية، بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى  ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

جاء ذلك بإشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بالوزارة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و بحضور عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة و الدكتور حسام أبو سالم معاون مدير المديرية للرياضة.

جاء تسليم الدراجة لأسرة الشهيد بحضور زوجة الشهيد وولده معاذ الشهاوي، بطل الكونغ فو من أبناء مركز شباب شباس الشهداء، وتدعم وزارة الشباب والرياضة جميع الدراجات الهوائية، ويتحمل صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم نسبة 50% من قيمة الدراجات بعد دعم وزارة الشباب والرياضة ويتحمل المستفيدين 50%.

كما تسلم حمادة إسماعيل، من مصابى العمليات الحربية، دراجة مبادرة " دراجتك صحتك " ضمن الدفعة الأولى من المبادرة بمحافظة كفر الشيخ و تهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين علي ركوب الدراجات واتاحة الفرصة لإستخدام وسائل التنقل النشط. 

الشهداء دراجات كفر الشيخ مبادرة رئاسية الشباب والرياضة

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