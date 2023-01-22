الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البحر الأحمر تحتفل بعيدها القومي الـ 53 تزامنًا مع ذكرى معركة شدوان

البحر الأحمر تحتفل
البحر الأحمر تحتفل بعيدها القومي

تحتفل محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، بعيدها القومي الموافق 22 يناير من كل عام، تزامنًا مع ذكرى معركة شدوان المجيدة، حيث شهدت جزيرة شدوان في نفس التاريخ من عام 1970 ملحمة شعبية وتاريخية أثناء حرب الاستنزاف، حيث شارك أبناء المحافظة قواتهم المسلحة في دحر العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجزيرة. 

وتمكن أهالي البحر الأحمر من الصيادين في ذلك الوقت، من إمداد ومعاونة القوات المسلحة بكافة الوسائل والوسائط البحرية في 22 ينايرسنة 1970، وأعتبر هذا اليوم هو العيد القومي للمحافظة من كل عام.

ومن المقرر أن يضع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء شدوان المجيدةبمدينة الغردقة، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويتفقد المحافظ عقب وضع إكليل الزهورعددًا من المشروعات بالمدينة، ويفتتح سوق العربات المتنقلة بمدينة الغردقة، الواقع بطريق المطاربالغردقة، ويتفقد اعمال التطوير بطريق المطار وعدد من المشروعات الخدمية بالمدينة.

وينظم متحف آثار الغردقة مساء اليوم الاحد تكريم لأسر شهداء معركة شدوان المجيدة داخل المتحف بحضور عدد كبير من أهالي الغردقة وقيادتها، كما يعرض المتحف مجموعة افلام وثائقية عن معركة شدوان، ومعرض لمجموعة صورة حقيقة من معركة شدوان.

وتقع جزيرة شدوان بالقرب من مدخل خليج السويس وخليج العقبة بالبحر الأحمر وتبعد عن الغردقة 35 كم وعن السويس 325 كم، حيثتشتهر الجزيرة بممارسة رياضة الغوص والغطس والصيد، ولكن لا يسمح فيها بالسباحة وهي جزيرة صخرية منعزلة لا تزيد مساحتها على70 كيلو مترا يبلغ طولها 16 كم ويتراوح عرضها بين 35كم.

وذكر المؤرخين أن معركة شدوان بدأت حينما قامت قوات العدو الإسرائيلية بهجوم ضخم على الجزيرة جوا وبحرا، كذلك هاجموا مساكن المدنيين الذين يقومون بإدارة هذا الفنار وكان هناك مجموعة صغيرة من الصاعقة المصرية البحرية والبرية لحراسة الفنار الذى يقع جنوب الجزيرة، ورغم اعتراض الطائرات الإسرائيلية جوا و«لنشاتها» بحرا، إلا أن أبناء المحافظة لم يتخلوا عن قواتهم وقاموا بتوصيل الذخائر والمؤن والأسلحة فى مراكب الصيد من شاطئ الغردقة إلى جزيرة شدوان.

أهالي البحر الأحمر البحر الاحمر العيد القومي للمحافظة محافظة البحر الأحمر حرب الإستنزاف خليج السويس خليج العقبة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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