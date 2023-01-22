قاضي قضاة فلسطين يدين حرق المتطرفين لنسخ من القرآن الكريم في ستوكهولم

أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، الأحد، حرق متطرفين نسخة من القرآن الكريم فى العاصمة السويدية ستوكهولم.

وفى بيان اليوم، حذر الهباش من تداعيات الحادث على العلاقات الدولية ومبادئ التعايش بين الأديان والأخوة الإنسانية مؤكدا أن الحادث "جريمة عنصرية"، تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية، ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتؤجج مشاعر الكراهية والعنف.

وأكد الهباش، أن الحادث بعيد عن حرية التعبير، ويخالف مبادئ القانون الدولي والإنساني وتلحق الأذى بملايين المسلمين في أنحاء العالم.

وفى ختام بيانه، دعا الهباش الغرب إلى لجم الأصوات والأفكار المتطرفة والمعادية لكل ما هو مختلف عنها، ووقف عدائها المعلن للإسلام وأهله ومقدساته، مشددا على ضرورة احترام الآخر، ومعتقداته وثقافته.

تواصل الإدانات الدولية المنددة بحرق المصحف خلال احتجاجات فى ستوكهولم

وأدت احتجاجات تضمنت حرق المصحف في ستوكهولم، أمس السبت، إلى تصاعد حدة التوتر بين السويد وتركيا في وقت تحتاج فيه الدولة الاسكندنافية إلى دعم أنقرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: "نندد بأشد العبارات بهذا الهجوم الدنيء على كتابنا المقدس، السماح بهذا العمل المعادي للإسلام، والذي يستهدف المسلمين ويهين قيمنا المقدسة تحت غطاء حرية التعبير، أمر غير مقبول على الإطلاق".

وصدر البيان، بعد أن أحرق سياسي مناهض للهجرة من اليمين المتطرف مصحفا بالقرب من السفارة التركية، وحثت وزارة الخارجية التركية السويد على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجناة ودعت جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد معاداة الإسلام.