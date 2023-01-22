الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 19 متهمًا في «أحداث شغب السلام»

حبس متهمين
حبس متهمين

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 19 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شغب السلام"؛ لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر أمام قسم السلام ثان، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وجاء في أمر الإحالة أن «المتهمين من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض في حيازة وإحراز مفرقعات حال كونها غير مرخصة لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس، بأن أطلقوا ألعابًا نارية تحتوي على مفرقعات بشكل عشوائي صوب قسم شرطة السلام ثان على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر».

الدائرة الثالثة إرهاب محاكم بدر محاكمة 19 متهم أحداث شغب السلام أسلحة نارية

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