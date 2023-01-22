روسيا تصنع سفنا عسكرية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

أعلن مصنع آمور الروسي لبناء السفن أنه يعمل على تطوير دفعات جديدة من السفن الصاروخية لصالح سلاح البحرية في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "بحلول نهاية يونيو القادم سينزل الخبراء في مصنعنا إلى المياه سفينتين صاروخيتين جديدتين من نوع كاراكورت، إحدى تلك السفن سيتم نقلها إلى فلاديفوستوك لتجهيزها بالمعدات اللازمة واختبارها".

وأضاف البيان " عام 2020 وقع مصنعنا مع وزارة الدفاع الروسية عقودا لتطوير عدة سفن من نوع كاراكورت لصالح الجيش، وهذه السفن هي في مراحل مختلفة من عملية التصنيع حاليا".