الأحد 22 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

اتحاد منتجى الدواجن: الأسعار قد تتراجع فى هذا الوقت (فيديو)

الدجاج
الدجاج

كشف المهندس محمود العنانى، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، عن بعض المؤشرات الإيجابية التي تسهم في تراجع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.

وقال العناني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “من 24 ديسمبر شهدنا إفراجًا بكميات كبيرة وسعر التسمين ارتفع إلى 40 جنيها، وهو ما يعوض المربين الذين تحملوا في الفترة التي سبقت هذا التاريخ لخسائر مهولة لا يتحملها أحد ومن ثم تحريك سعر الصرف الأخير أدى لتوفر الدولار ورافقها حركة الإفراجات واستمرار التدفق وتوزيع الأعلاف على شريحة أكبر من المنتجين الصغار، وجميعها مؤشرات إيجابية”.

موعد تراجع الأسعار

وتوقع رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن تؤدي تلك المؤشرات الإيجابية إلى بدء تراجع الأسعار خلال النصف الثاني من فبراير مع انتهاء فترة التسمين.

ونصح  العناني المستهلكين بالتوجه لمنافذ القابضة للصناعات الغذائية والوزارات المختلفة حيث تباع كرتونة البيض باسعار 88 جنيهاً شاملة هوامش ربح ضئيلة مقارنة بأسعار الحلقات الوسيطة في السوبر ماركت التي تضع هوامش ربح كبيرة تدفع الكرتونة للوصول لسعر 100 جنيهاً.

ولفت العناني إلى تفاوض إتحاد منتجي الدواجن خلال الفترة القادمة لتوفير الدواجن المجمد تزامناً مع الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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