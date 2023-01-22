أحمد عبد القادر: الفوز على الزمالك يدفعنا لتقديم أداء متميز فى كأس العالم للأندية

هنأ أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير الفريق بعد الفوز الثمين على نادي الزمالك خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد عبد القادر: «تعاهدنا على الفوز بالمباراة، من أجل إسعاد جماهير الفريق في ظل مساندتهم المستمرة للفريق خلال الفترة الماضية».

وأشاد أحمد عبد القادر بقدرات زميله خالد عبد الفتاح الوافد الجديد للفريق، مؤكدًا أنه تحدث معه قبل المباراة، وطالبه بضرورة التركيز في اللقاء وهو ما نجح فيه بجدارة.

وأشار أحمد عبد القادر إلى أن تحقيق الانتصارات المتتالية قبل كأس العالم للأندية يعد دافعًا قويًّا للفريق من أجل تقديم نتائج وأداء يليقان بالنادي الأهلي.