الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حمدى فتحى: الفوز على الزمالك يعزز من صدارة الأهلى لجدول الدورى

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أعرب حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بفوز فريقه على الزمالك بثلاثية نظيفة في مباراة القمة، التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الأهلي قدم مباراة كبيرة للغاية واستحق الفوز عن جدارة.

وأكد فتحي أن الفوز على الزمالك وحسم مباراة القمة أمر في غاية الأهمية باعتباره يعزز من صدارة الفريق لجدول الدوري، كما أنه يأتي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

وأثنى حمدي فتحي على الأداء المميز الذي قدمه جميع لاعبي الفريق، مؤكدًا أن الجميع يلعب من أجل الأهلي والكل على قلب رجل واحد.

وقدم حمدي فتحي مباراة مميزة للغاية، وأسهم في أهداف الأهلي الثلاثة، حيث صنع الهدفين الأول والثاني بتمريرتين حاسمتين، كما قدم تمريرة مفتاحية جاء منها الهدف الثالث.

حمدى فتحى الاهلى الزمالك الدورى المصرى

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